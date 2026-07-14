Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26Getty
Mohamed Saeed

翻訳者：

ローマはアレハンドロ・ガルナチョに最大4000万ユーロのオファーを提示し、クリセンシオ・サマービルの獲得も検討している。

アレハンドロ・ガルナチョ
チェルシー
AS Roma
クリセンシオ・サマーフィル
移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
セリエ A

ローマは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下で攻撃陣を強化するため、チェルシーのウインガー、アレハンドロ・ガルナチョの獲得を正式に目指し始めた。デビューシーズンに苦戦した同選手をスタディオ・オリンピコに迎えるため、具体的なオファーを提示した。

  • ローマがチェルシーの戦力外選手に動き

    ローマはレンタル料500万ユーロ＋買い取りオプション3500万ユーロ（約3000万ポンド／4000万ドル）でガルナチョ獲得を急ぐ。

    ジャン・ルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ローマで一定のパフォーマンスを達成した場合、買い取りは義務となる。成立すれば、チェルシーは12か月前にマンチェスター・ユナイテッドに支払った移籍金を全額回収できる。

    チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、このウイングの将来はロンドンを離れる可能性が高いと認めた。同監督は「スポーツディレクターたちと話し合い、他クラブからも関心が寄せられている。今後の展開を見守りたいが、全員にとって最善の形で決着することを願っている」と語った。


    • 広告
  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ガルナチョ、スタンフォード・ブリッジ退団を強く希望

    チェルシーのプレシーズン初日、コバムに姿を見せたアルゼンチン人FW。移籍希望は明確だ。昨季プレミアリーグで1得点のみの22歳は、代表復帰へレギュラー出場できるクラブを優先する。

    ローマはレンタル移籍後の買い取りを望むが、チェルシーは財政均衡のため完全移籍を優先する。それでもローマは「イングランドでの失敗作」とされるこのウイングの将来性を見込み、交渉を続けている。


  • サマービルが注目されている

    ローマ首脳陣はサイドの陣容刷新を図っており、話題に上っているのはガルナチョだけではない。ウェストハムのクリセンシオ・サマーヴィルとも新たな接触があり、彼は最優先ターゲットだ。

    さらに、クラブはクリストス・ツォリスを代替候補として注視している。サイドのスピードと決定力向上を重視し、ここ数週間はヨーロッパの主要リーグを広く調査。ストラスブールのディエゴ・モレイラも追跡対象だ。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    採用費を捻出するための戦略的販売

    チェルシーが交渉に前向きなのは、アロンソ監督によるチーム再編のためだ。資金確保のため選手放出を進めており、最近も複数選手の退団を承認した。ガルナチョの移籍交渉にはマンチェスター・ユナイテッドも関与する。同クラブは当初の契約に基づき、転売時の移籍金の10％を受け取る権利を有している。

    チェルシーは7月25日にオーストラリアへプレシーズンツアーに出発するため、ローマはツアー前に交渉を前進させたい。

    ガルナチョとサマービルという若き才能を同時に獲得できれば、ローマは新シーズンへの強い意気込みを示すことになる。