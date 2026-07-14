ローマはアレハンドロ・ガルナチョに最大4000万ユーロのオファーを提示し、クリセンシオ・サマービルの獲得も検討している。

ローマはレンタル料500万ユーロ＋買い取りオプション3500万ユーロ（約3000万ポンド／4000万ドル）でガルナチョ獲得を急ぐ。

ジャン・ルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ローマで一定のパフォーマンスを達成した場合、買い取りは義務となる。成立すれば、チェルシーは12か月前にマンチェスター・ユナイテッドに支払った移籍金を全額回収できる。

チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、このウイングの将来はロンドンを離れる可能性が高いと認めた。同監督は「スポーツディレクターたちと話し合い、他クラブからも関心が寄せられている。今後の展開を見守りたいが、全員にとって最善の形で決着することを願っている」と語った。



