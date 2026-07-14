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ローマはアレハンドロ・ガルナチョに最大4000万ユーロのオファーを提示し、クリセンシオ・サマービルの獲得も検討している。
ローマがチェルシーの戦力外選手に動き
ローマはレンタル料500万ユーロ＋買い取りオプション3500万ユーロ（約3000万ポンド／4000万ドル）でガルナチョ獲得を急ぐ。
ジャン・ルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ローマで一定のパフォーマンスを達成した場合、買い取りは義務となる。成立すれば、チェルシーは12か月前にマンチェスター・ユナイテッドに支払った移籍金を全額回収できる。
チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、このウイングの将来はロンドンを離れる可能性が高いと認めた。同監督は「スポーツディレクターたちと話し合い、他クラブからも関心が寄せられている。今後の展開を見守りたいが、全員にとって最善の形で決着することを願っている」と語った。
- Getty Images Sport
ガルナチョ、スタンフォード・ブリッジ退団を強く希望
チェルシーのプレシーズン初日、コバムに姿を見せたアルゼンチン人FW。移籍希望は明確だ。昨季プレミアリーグで1得点のみの22歳は、代表復帰へレギュラー出場できるクラブを優先する。
ローマはレンタル移籍後の買い取りを望むが、チェルシーは財政均衡のため完全移籍を優先する。それでもローマは「イングランドでの失敗作」とされるこのウイングの将来性を見込み、交渉を続けている。
サマービルが注目されている
ローマ首脳陣はサイドの陣容刷新を図っており、話題に上っているのはガルナチョだけではない。ウェストハムのクリセンシオ・サマーヴィルとも新たな接触があり、彼は最優先ターゲットだ。
さらに、クラブはクリストス・ツォリスを代替候補として注視している。サイドのスピードと決定力向上を重視し、ここ数週間はヨーロッパの主要リーグを広く調査。ストラスブールのディエゴ・モレイラも追跡対象だ。
- AFP
採用費を捻出するための戦略的販売
チェルシーが交渉に前向きなのは、アロンソ監督によるチーム再編のためだ。資金確保のため選手放出を進めており、最近も複数選手の退団を承認した。ガルナチョの移籍交渉にはマンチェスター・ユナイテッドも関与する。同クラブは当初の契約に基づき、転売時の移籍金の10％を受け取る権利を有している。
チェルシーは7月25日にオーストラリアへプレシーズンツアーに出発するため、ローマはツアー前に交渉を前進させたい。
ガルナチョとサマービルという若き才能を同時に獲得できれば、ローマは新シーズンへの強い意気込みを示すことになる。
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