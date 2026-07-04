AFP
翻訳者：
ローマはアトレティコ・マドリードがジュリアン・アルバレス獲得に動いた場合、マルセイユのFWに切り替える可能性があると判断し、メイソン・グリーンウッド獲得へ圧力を強めている。
ジャロロッシ、最優先補強候補の獲得を急ぐ
ローマは右サイド再構築のため、今夏最優先ターゲットとしてグリーンウッドの獲得を決定。当初はウェストハムのオランダ代表FWサマービルも候補に挙がったが、移籍金の高さと国内競争を避け方針転換した。
アルフレド・ペドゥッラ氏によると、スタディオ・オリンピコの首脳陣は現在、マルセイユのこの攻撃的選手獲得に向けて全力を尽くす構えであり、来週の初日を「絶対に逃せない好機」と見なしている。幹部たちは、今後数日間の交渉の進展が、このハイリスクな作戦の成否を左右すると考えている。
- AFP
売り出し価格の下落がローマの焦点をさらに明確にする
グリーンウッドの移籍金は最近5000万ユーロを下回り、マルセイユは今夏彼を手放すと見られている。この値下がりを受け、ローマは正式オファーへの意欲を強めた。
フェネルバフチェは年俸700万ユーロ（ローマは500万ユーロ）と最高額を提示したが、移籍金はまだ交渉中。ローマには他の条件で交渉する余地が残されている。
アトレティコが終盤の脅威として台頭しつつある
ローマの獲得計画を阻む最大の脅威はアトレティコだ。現在は静観しているが、攻撃陣の補強が早く決まればグリーンウッドに切り替える可能性がある。次の動きは2つの状況次第だ。
フリアン・アルバレスまたはアレクサンダー・ソルロスの問題が解決すれば、グリーンウッドの獲得に迅速に動く可能性がある。移籍金が下落しており、リーグ・アンでの実績もあるため、短期間での補強先として魅力的だ。
- Getty Images Sport
ラポルタ氏、アルバレス獲得を認める
バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は沈黙を破り、アルヴァレスがカンプ・ノウ移籍を強く希望していると明かした。バルサはすでに正式オファーを提示したが、アトレティコに身代金を要求されるつもりはないと強調した。
「まず、我々はアトレティコに敬意を抱いていると明言しておきたい」とラポルタは語った。「ツイートはフリアンが『ビッグクラブでプレーしたい』と発言する前だった。彼はバルサに触れていなかった。バルサだと解釈した人もいれば、そうでない人もいた。我々は強要していない。選手本人の意思だ。彼はシティと契約する前から、ずっとバルサの注目リストに載っていた。 当時、移籍金を用意できなかった。今回はクラブ間オファーを提示した。
バルサはスポーツ的・経済的論理に基づいて交渉し、市場を主導する。私はアトレティコと話し、要求を伝えた。デコもオファーを出した。選手が長くバルサを希望していることは把握している。敬意を示して提案したが、彼らは代替案がないため売却しないと言った。 必要と判断すればオファーは維持する。相手の言いなりにはならない。移籍に前向きなら歓迎する。オファーに期限はない」と結んだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。