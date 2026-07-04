バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は沈黙を破り、アルヴァレスがカンプ・ノウ移籍を強く希望していると明かした。バルサはすでに正式オファーを提示したが、アトレティコに身代金を要求されるつもりはないと強調した。

「まず、我々はアトレティコに敬意を抱いていると明言しておきたい」とラポルタは語った。「ツイートはフリアンが『ビッグクラブでプレーしたい』と発言する前だった。彼はバルサに触れていなかった。バルサだと解釈した人もいれば、そうでない人もいた。我々は強要していない。選手本人の意思だ。彼はシティと契約する前から、ずっとバルサの注目リストに載っていた。 当時、移籍金を用意できなかった。今回はクラブ間オファーを提示した。

バルサはスポーツ的・経済的論理に基づいて交渉し、市場を主導する。私はアトレティコと話し、要求を伝えた。デコもオファーを出した。選手が長くバルサを希望していることは把握している。敬意を示して提案したが、彼らは代替案がないため売却しないと言った。 必要と判断すればオファーは維持する。相手の言いなりにはならない。移籍に前向きなら歓迎する。オファーに期限はない」と結んだ。