ウイングバックはガスペリーニのサッカーにおいて極めて重要であり、指揮官はそのポジションに特定の特徴を備えた選手を強く求めている。モリーナはまさに求めていた人物像そのものだ。走力とアグレッシブさを備え、前へ出ていく一方で守備もこなせる。縦に深く進入でき、さらにペナルティーエリア内のスペースに入り込む巧さもある。アタランタ前監督のチームに典型的な、サイドを上下動するクラシックなウイングバック。逆サイドのウイングバックに向けてファーへボールを送ることもできれば――左のレギュラーはウェズレイになる見込みだ――自ら相手ゴール前数メートルの位置でタップインを決める場面に顔を出すこともできる選手だ。