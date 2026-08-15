ローマが移籍市場で動きを加速させている。評価、調査、接触、そしてターゲットの絞り込みという最初の段階を経て、いまや決定的な一歩を踏み出す時が来た。カストロとクリエラキスを獲得した後、ローマは右サイドの選手の獲得を発表した。ここ数日でスポーツディレクターのトニー・ダミーコは、ナウエル・モリーナの首都入りに向けてアトレティコ・マドリーと合意に達していた。1998年生まれのアルゼンチン人で、元ウディネーゼ所属。アトレティコは2022年に同クラブから2000万ユーロで獲得していた。そしてこの放出は、ルッジェーリの放出とあわせて、インテルに先んじてクティ・ロメロ獲得に動くためにスペイン側に必要なものとなった。
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翻訳者：
ローマはなぜモリーナを獲得したのか、そしてガスペリーニの下でどうプレーできるのか
モリーナのローマ移籍、役割と特徴
ウイングバックはガスペリーニのサッカーにおいて極めて重要であり、指揮官はそのポジションに特定の特徴を備えた選手を強く求めている。モリーナはまさに求めていた人物像そのものだ。走力とアグレッシブさを備え、前へ出ていく一方で守備もこなせる。縦に深く進入でき、さらにペナルティーエリア内のスペースに入り込む巧さもある。アタランタ前監督のチームに典型的な、サイドを上下動するクラシックなウイングバック。逆サイドのウイングバックに向けてファーへボールを送ることもできれば――左のレギュラーはウェズレイになる見込みだ――自ら相手ゴール前数メートルの位置でタップインを決める場面に顔を出すこともできる選手だ。
モリーナのローマ移籍、取引にかかる費用
さらに、コスト面の話もある。経験とクオリティーを備えたモリーナを、固定額とボーナスを合わせた総額2000万ユーロ未満で獲得できるというのは、ローマにとって逃したくない好機だった。取引の詳細に入ると、アルゼンチン人サイドプレーヤーに対して、ローマは固定額1300万ユーロに加え、選手のパフォーマンスとガスペリーニ率いるチームが達成する目標に連動するボーナス最大400万ユーロを投じた。契約期間は2030年6月までで、年俸はボーナス20万ユーロを加えて、シーズン当たり手取り280万ユーロとなる。
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