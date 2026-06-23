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ローマのサポーターがメイソン・グリーンウッドの移籍に反対する署名運動を展開。マルセイユのフォワードである彼は「現代サッカーで最も賛否が分かれる選手の一人」とされている。
移籍の経緯と競技実績
ローマは移籍金5000万ユーロ（約4300万ポンド／5700万ドル）でグリーンウッドを獲得すると噂されている。グリーンウッドはマルセイユで81試合48得点を記録したが、クラブは財務規制のため放出を検討。ローマは攻撃陣の補強を望むも、ファンは賛否両論だ。
マンチェスター・ユナイテッドでは129試合35得点、ヘタフェ（レンタル）では36試合10得点を記録。それでもファンは反対署名を開始し、初日に約500人が署名した。
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逮捕、ビジネスへの影響、法的クリアランス
2022年1月、グリーンウッドの交際相手がSNSに投稿した負傷写真と音声により、グレーター・マンチェスター警察が彼を逮捕。マンチェスター・ユナイテッドは無期限出場停止、ナイキは契約解除、EAスポーツは『FIFA』から彼を削除した。
2023年2月、主要証人が証言を撤回し新証拠が登場したため、英国検察庁は告訴を取り下げた。しかし世論と反暴力団体の反対は根強く、マンチェスター・ユナイテッドへの復帰は叶わなかった。同クラブは8月、グリーンウッドに他クラブでのプレーを勧告。結果としてヘタフェ、マルセイユへの移籍が決まった。
クラブの価値観とファンの反対
ローマのサポーターたちは、グリーンウッドの獲得は「Amami e Basta」などジェンダーに基づく暴力反対運動と矛盾すると指摘した。
ファンが提出した請願には「私たちはASローマによるメイソン・グリーンウッドの獲得に反対する。これは個人的な敵意や再起を否定するためではない。クラブにはエンブレムを背負う選手を選ぶ権利と責任があるという確信に基づくものだ。グリーンウッドはイングランド代表での規律違反、世界的に報じられた家庭内暴力と性的暴力の疑惑など、ピッチ外で複数の深刻な問題を起こしてきた。 その後の法的な展開に関わらず、これらの出来事は彼の公的イメージを形作り続け、彼を現代サッカー界で最も賛否両論を呼ぶ人物の一人にしている。」
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ローマとグリーンウッドの今後はどうなるのか？
ローマはグリーンウッド獲得に関する請願にまだ公式コメントを出していない。移籍市場が動く中、クラブ経営陣はスポーツ面の投資か、ファンからの反発や商業リスクかを天秤にかける。グリーンウッドはマルセイユで45試合26得点11アシストを記録し、正式オファーを待ちながら準備を続ける。