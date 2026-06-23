ローマのサポーターたちは、グリーンウッドの獲得は「Amami e Basta」などジェンダーに基づく暴力反対運動と矛盾すると指摘した。

ファンが提出した請願には「私たちはASローマによるメイソン・グリーンウッドの獲得に反対する。これは個人的な敵意や再起を否定するためではない。クラブにはエンブレムを背負う選手を選ぶ権利と責任があるという確信に基づくものだ。グリーンウッドはイングランド代表での規律違反、世界的に報じられた家庭内暴力と性的暴力の疑惑など、ピッチ外で複数の深刻な問題を起こしてきた。 その後の法的な展開に関わらず、これらの出来事は彼の公的イメージを形作り続け、彼を現代サッカー界で最も賛否両論を呼ぶ人物の一人にしている。」