クラブオーナーのシニアアドバイザー、ラニエリ氏の侮辱的発言を受け、今週トリゴリアの練習場は緊張感が高まった。彼は「ガスペリーニは昨夏ローマ監督の第4候補で、困難なシーズンの移籍もすべて現監督が承認した」と主張した。

金曜のインタビューでラニエリが騒動を起こしたが、私は非常に驚いた」とガスペリーニはメディアに語った。 「ラニエリと私はこれまで一度も口調で衝突したことはなかった。会見でも私的でもだ。今回の発言は予想外だった。長年、彼にそんな口調で接されたことは一度もない。それ以来、私はコメントを控えてきた。何よりもクラブ、チーム、ローマのファンをこれ以上傷つけたくなかったからだ」