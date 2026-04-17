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ローマのガスペリーニ監督は涙を流し、ラニエリとの関係が破綻したと明かし、怒って会見場を去った。
ラニエリの衝撃的な発言にガスペリーニは呆然とした
クラブオーナーのシニアアドバイザー、ラニエリ氏の侮辱的発言を受け、今週トリゴリアの練習場は緊張感が高まった。彼は「ガスペリーニは昨夏ローマ監督の第4候補で、困難なシーズンの移籍もすべて現監督が承認した」と主張した。
金曜のインタビューでラニエリが騒動を起こしたが、私は非常に驚いた」とガスペリーニはメディアに語った。 「ラニエリと私はこれまで一度も口調で衝突したことはなかった。会見でも私的でもだ。今回の発言は予想外だった。長年、彼にそんな口調で接されたことは一度もない。それ以来、私はコメントを控えてきた。何よりもクラブ、チーム、ローマのファンをこれ以上傷つけたくなかったからだ」
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内部の医療対立が摩擦を悪化させている。
ローマの監督を悩ませているのはラニエリとの不和だけではない。ガスペリーニ監督は、選手のコンディション判断を巡り医療スタッフと意見が対立し、組織内に摩擦が生じていると認めた。特にウェズリーの怪我対応が議論の焦点になっている。
ガスペリーニ監督は「確かに内部で議論になっている。当然のことだ」と対立を認めた。さらに「ウェスリー本人はプレーできると感じているが、医療スタッフはリスクがあると判断している。明日の状態を見て、医師がNGを出せば従うしかない。すべては医師の判断次第だ」と語った。
ドラマに覆われたチャンピオンズリーグの争い
ピッチ外の騒動にもかかわらず、ローマはチャンピオンズリーグ出場権を懸け、ガスペリーニ監督の古巣アタランタと重要な一戦に臨む。 現在6位で4位ユヴェントスとは3ポイント差だが、7年連続でCL出場を逃す危険もある。 監督はピッチ上の話に戻そうとしたが、高まるプレッシャーとローマでの将来を問われ、苛立ちを隠せなかった。
「皆さんは他のことばかり聞いてくるが、私は試合について話したい」と、自身の去就を問われると彼は答えた。「問題を起こしたくないと言ったが、この質問こそが問題だ。クラブとラニエリは極めて明確だ。私は常に、あと少しの努力でチャンピオンズリーグ出場権を獲得できると信じてきたし、戦力不足にもかかわらず、その方向へチームを導いてきた。」
- AFP
感動的な別れとアタランタへの郷愁
記者会見の終盤、ガスペリーニはベルガモ時代の団結について問われ、重苦しい空気が漂った。68歳の彼は、かつてのクラブの調和と現在のローマの不和を比べ、感情を押し殺すように語った。
「ローマには成功のために必要なものがすべてある。ベルガモで私が成功できたのは、周囲の団結と優れたクラブ運営があったからだ」と声を詰まらせながら語った。「あの小さな街には理想的な雰囲気があった。私たちは共に働き、共に築き上げた。若手を中心に、強固な中心グループが存在した。 移籍市場での資金再投資も効果的で、ヨーロッパで戦いながら黒字を維持できたのは、私ではなく、監督と調和した有能なクラブの成果です。その後、オーナー交代など環境が変わり、私にとって「父のような存在」だったペルカッシ氏もいなくなりました……」。
ガスペリーニはそこで立ち上がり、涙を流しながら部屋を後にした。