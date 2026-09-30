AFP
翻訳者：
ローマのウインガー、マティアス・スーレが第1子誕生のため一時的にキャンプを離れた後、アルゼンチン代表に再合流
アルゼンチンの有望株、チーム練習に復帰
ローマのウインガーがアルゼンチン代表のトレーニングキャンプに再合流した。パートナーの出産に立ち会うため、一時的にエセイサにある代表合宿地を離れていた。スーレは第1子となる長男バウティスタの誕生を見届けた後、火曜日に全体練習へ復帰。23歳のアタッカーは現在、スカローニ監督の攻撃陣の中で定位置確保に向けて、すぐさま意識を切り替えている。
- Getty Images Sport
FWが感情的な家族の到着を発表
第1子の誕生という喜ばしい節目は、選手本人とパートナーが病院からそれぞれの個人SNSを通じて直接報告した。2人は共同のSNS投稿で新たな家族の誕生を発表し、こうつづった。「バウティスタ・スーレ。ようこそ、私たちの人生の愛よ。あなたをどれほど愛しているか、まだ分からないでしょう」
この吉報にはすぐさま祝福のメッセージが寄せられ、ローマでのチームメートであるパウロ・ディバラは「バウティに会うのが待ちきれない」とコメントした。
また、元チームメートであるレアンドロ・パレデスの妻カミラ・ガランテも、「おめでとう、みんな。なんて美しい家族なの。愛しているわ！」と加えた。
ベテランのブレークスルーには長い待ち時間が待ち受ける
今回の招集により、スカローニ監督の構想の周辺にとどまっていたスーレにとって、待望のアルゼンチンA代表デビューへの明確な道が開かれた。左利きのマル・デル・プラタ出身である同選手は、ユヴェントスのユース所属時代、わずか18歳で初めてA代表に招集され、その後は2023年のU-20ワールドカップでハビエル・マスチェラーノ率いるU-20アルゼンチン代表の主力として活躍した。ローマで迎えたセリエA開幕時点で2ゴール1アシストを記録しているスーレは、いまやアルゼンチン代表の攻撃的MFに組み込まれる準備が進められている。
- Newscom / GDA
要求が厳しい親しみやすい三部作が深みを試す
アルゼンチンは水曜夜、エスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスでボリビアと対戦し、3試合の親善試合シリーズをスタートさせる。スカローニ監督率いるチームはその3日後にブルキナファソと対戦し、その後10月6日にボリビアとの一戦で今代表ウインドーを締めくくる。その最後の一戦は世界的な注目を集める見通しで、代表の象徴リオネル・メッシにとって感動的な別れの舞台となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。