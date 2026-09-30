第1子の誕生という喜ばしい節目は、選手本人とパートナーが病院からそれぞれの個人SNSを通じて直接報告した。2人は共同のSNS投稿で新たな家族の誕生を発表し、こうつづった。「バウティスタ・スーレ。ようこそ、私たちの人生の愛よ。あなたをどれほど愛しているか、まだ分からないでしょう」

この吉報にはすぐさま祝福のメッセージが寄せられ、ローマでのチームメートであるパウロ・ディバラは「バウティに会うのが待ちきれない」とコメントした。

また、元チームメートであるレアンドロ・パレデスの妻カミラ・ガランテも、「おめでとう、みんな。なんて美しい家族なの。愛しているわ！」と加えた。