エンドリッキはヨーロッパでのキャリアを有望なスタートで切ったものの、ベルナベウでの状況は深刻化している。レアル・マドリーが巨額の投資を行ったにもかかわらず、20歳の同選手は首脳陣からほぼ戦力外の扱いを受けている。今季ここまで最初の8試合で、ブラジル人FWの出場はエルチェ戦での4分間の途中出場1試合のみに制限されている。

この関与の少なさは、選手が年初に受けていた保証とは著しい対照をなしている。報道によれば、この若手は移籍を検討しているという。キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、アルダ・ギュレルらとの熾烈な競争によって序列の最下位に置かれているためだ。成長が停滞する中、関係者全員にとって最も理にかなった解決策として、1月の一時的な退団が現在は有力視されている。