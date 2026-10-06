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ローマのウインガー、ウェズレイがレアル・マドリーの戦力外エンドリッキを1月の移籍市場で救出することを熱望
ウェズレイがジャッロロッシの懐柔工作の先頭に立つ
ウェズレイとエンドリッキの結びつきはますます強まっており、その関係は、まもなくマドリードのストライカーをイタリアの首都へ導く懸け橋となる可能性がある。2人の友情は深く根付いており、その証拠となったのが、ウェズレイが大会開幕のわずか1週間前にワールドカップ欠場を余儀なくされる痛恨の負傷を負った際、エンドリッキが励ましの連絡を送ったことだった。今度は立場が逆となり、ウェズレイがスペインで難しい時期を過ごす同胞を支えようとしている。
『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、ローマのウインガーは積極的に動いており、代表でのチームメートにメッセージを送り、オリンピコで同じドレッシングルームを共有できればどれほど嬉しいかを伝えているという。これらのやり取りはクラブ主導ではなく個人的なものだが、ローマの補強方針とは完全に一致している。10月14日にマドリードがチャンピオンズリーグの一戦でローマを訪れる際、2人の友人は直接再会する機会を得ることになり、エンドリッキはウェズレイが本拠地とする場所の雰囲気を自ら確かめることになる。
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マドリーの忘れられた男に募るフラストレーション
エンドリッキはヨーロッパでのキャリアを有望なスタートで切ったものの、ベルナベウでの状況は深刻化している。レアル・マドリーが巨額の投資を行ったにもかかわらず、20歳の同選手は首脳陣からほぼ戦力外の扱いを受けている。今季ここまで最初の8試合で、ブラジル人FWの出場はエルチェ戦での4分間の途中出場1試合のみに制限されている。
この関与の少なさは、選手が年初に受けていた保証とは著しい対照をなしている。報道によれば、この若手は移籍を検討しているという。キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、アルダ・ギュレルらとの熾烈な競争によって序列の最下位に置かれているためだ。成長が停滞する中、関係者全員にとって最も理にかなった解決策として、1月の一時的な退団が現在は有力視されている。
セリエAの強豪クラブがそのストライカーの獲得に動く
マドリードで進展する状況を注視しているイタリア勢はローマだけではない。ミランも関心を示しているが、選手の代理人側と継続的に対話を続けてきたことで、ここまで最も多くの下準備を進めてきたのはジャッロロッシだ。今後のシンガポールでの代表ウィークは、ストライカーが自身の次の一手を検討する中、ウェズレイが首都への移籍を後押しするための新たな機会となる。
マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は現在、クラブが保有資産の長期的な将来に対するコントロールを維持できるよう、単純なレンタル移籍のみを検討している。しかし、ローマの幹部陣は、スペインの強豪に対する買い戻し条項とあわせて完全移籍のオプションを含む可能性がある、より複雑な合意を目指している。この形であれば、ローマはその選手をチームに組み込むために、より大きな投資を行うことが可能になる。
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停滞する開発をめぐる国際的な懸念
ブラジル屈指の有望株の一人が出場機会を得られていない状況は、同国代表首脳陣も見過ごしていない。ベンチに座る状態が続けば、このFWの成長が取り返しのつかない形で妨げられるのではないかとの懸念が強まっている。定期的にプレーする必要性は極めて高く、とりわけマドリードを離れて臨んだ以前の成功したローン移籍での経験を土台にしたいこの選手にとってはなおさらだ。1月が近づくなか、ジョゼ・モウリーニョとマドリードの首脳陣には、投資対象を守る解決策を見いだすよう圧力が強まっている。
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