ローマとフリードキン家の複数所有権：ジャロロッシかエバートンか、欧州の舞台から外れる恐れ

ローマとエバートンは、同じ欧州大会に出場することはできない。その理由はただ一つ、両クラブのオーナーが同じ、米国の実業家ダン・フリードキン氏だからだ。UEFAの姿勢は厳格で、同一オーナーによる複数クラブの所有は規則違反となる。正確に言えば、同一オーナーが所有する2つのクラブは欧州大会に出場できるが、互いに対戦することは絶対に許されない。この点から見て、来シーズンにおけるそのリスクは現実のものとなっている。 セリエAとプレミアリーグの順位表を見れば一目瞭然だ。ローマは現在6位で、ヨーロッパリーグ圏内にあるが、コモとの3ポイント差を挽回してチャンピオンズリーグ出場権を獲得するという野心を抱いている。 一方、エバートンは46ポイントで8位、カンファレンスリーグ圏内に位置しており、7位のブレントフォードと同ポイントだ。しかし、ヨーロッパリーグ出場権までは2ゴール差（ブレントフォードとの得失点差）であり、最も重要なチャンピオンズリーグ出場権まではわずか3ポイント差で、5位のリバプールが49ポイントを獲得している。『レプッブリカ』紙が報じているように、もしシーズン終了時に両クラブが同じ大会への出場権を獲得した場合、どちらか一方は出場できなくなる。



