ローマとエバートンは、同じ欧州大会に出場することはできない。その理由はただ一つ、両クラブのオーナーが同じ、米国の実業家ダン・フリードキン氏だからだ。UEFAの姿勢は厳格で、同一オーナーによる複数クラブの所有は規則違反となる。正確に言えば、同一オーナーが所有する2つのクラブは欧州大会に出場できるが、互いに対戦することは絶対に許されない。この点から見て、来シーズンにおけるそのリスクは現実のものとなっている。 セリエAとプレミアリーグの順位表を見れば一目瞭然だ。ローマは現在6位で、ヨーロッパリーグ圏内にあるが、コモとの3ポイント差を挽回してチャンピオンズリーグ出場権を獲得するという野心を抱いている。 一方、エバートンは46ポイントで8位、カンファレンスリーグ圏内に位置しており、7位のブレントフォードと同ポイントだ。しかし、ヨーロッパリーグ出場権までは2ゴール差（ブレントフォードとの得失点差）であり、最も重要なチャンピオンズリーグ出場権まではわずか3ポイント差で、5位のリバプールが49ポイントを獲得している。『レプッブリカ』紙が報じているように、もしシーズン終了時に両クラブが同じ大会への出場権を獲得した場合、どちらか一方は出場できなくなる。
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ローマとフリードキン家の複数所有権：ジャロロッシかエバートンか、欧州の舞台から外れる恐れ
規則には何と書かれているか
第5条第1項には次のように規定されている。「いかなる者も、本大会に参加する2つ以上のクラブの運営、管理、および／または競技成績に、直接的または間接的に同時に関与してはならない」。ただし、毎年3月1日までに届出があった場合はこの限りではない。『レプッブリカ』紙はローマに連絡を試みたが、同クラブからはこれに関する回答は得られなかった。 このため、ローマとエバートンの順位表における差を考慮すると、規則上の矛盾が生じる可能性がある。解決策は何か？UEFAは明確に説明している。「2つ以上のクラブが、大会の公正性を確保するために設けられた基準を満たさない場合、そのうち1つだけが参加を認められる」。つまり、これは排除を意味する。 選定基準は明確だ。第一に「自国の国内リーグで上位にランクインしたクラブ」が優先される。次に「UEFAの参加資格リストにおいて、そのクラブの所属する連盟が上位にあるクラブ」となる。
ローマの試合日程
ローマには、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得という目標を達成するために、あと8試合が残されている。 代表戦による中断期間を経て、サン・シーロでのインテル戦、続いてホームでのピサ戦とアタランタ戦、アウェイでのボローニャ戦、ホームでのフィオレンティーナ戦、タルディーニでのパルマ戦、ホームでのラツィオとのダービー、そして2025-2026シーズン・セリエA最終節のベンテゴーディでのアウェイ戦が控えている。