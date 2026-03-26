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Malen Roma esultanzaGetty Images

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ローマとフリードキン家の複数所有権：ジャロロッシかエバートンか、欧州の舞台から外れる恐れ

ローマ
セリエ A

ローマとエバートンは、同じ欧州大会に出場することはできない。その理由はただ一つ、両クラブのオーナーが同じ、米国の実業家ダン・フリードキン氏だからだ。UEFAの姿勢は厳格で、同一オーナーによる複数クラブの所有は規則違反となる。正確に言えば、同一オーナーが所有する2つのクラブは欧州大会に出場できるが、互いに対戦することは絶対に許されない。この点から見て、来シーズンにおけるそのリスクは現実のものとなっている。 セリエAとプレミアリーグの順位表を見れば一目瞭然だ。ローマは現在6位で、ヨーロッパリーグ圏内にあるが、コモとの3ポイント差を挽回してチャンピオンズリーグ出場権を獲得するという野心を抱いている。 一方、エバートンは46ポイントで8位、カンファレンスリーグ圏内に位置しており、7位のブレントフォードと同ポイントだ。しかし、ヨーロッパリーグ出場権までは2ゴール差（ブレントフォードとの得失点差）であり、最も重要なチャンピオンズリーグ出場権まではわずか3ポイント差で、5位のリバプールが49ポイントを獲得している。『レプッブリカ』紙が報じているように、もしシーズン終了時に両クラブが同じ大会への出場権を獲得した場合、どちらか一方は出場できなくなる。


  • 規則には何と書かれているか

    第5条第1項には次のように規定されている。いかなる者も、本大会に参加する2つ以上のクラブの運営、管理、および／または競技成績に、直接的または間接的に同時に関与してはならないただし、毎年3月1日までに届出があった場合はこの限りではない。『レプッブリカ』紙はローマに連絡を試みたが、同クラブからはこれに関する回答は得られなかった。 このため、ローマとエバートンの順位表における差を考慮すると、規則上の矛盾が生じる可能性がある。解決策は何か？UEFAは明確に説明している。「2つ以上のクラブが、大会の公正性を確保するために設けられた基準を満たさない場合、そのうち1つだけが参加を認められる」。つまり、これは排除を意味する。 選定基準は明確だ。第一に「自国の国内リーグで上位にランクインしたクラブ」が優先される。次に「UEFAの参加資格リストにおいてそのクラブの所属する連盟が上位にあるクラブとなる

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  • ローマの試合日程

    ローマには、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得という目標を達成するために、あと8試合が残されている。 代表戦による中断期間を経て、サン・シーロでのインテル戦、続いてホームでのピサ戦とアタランタ戦、アウェイでのボローニャ戦、ホームでのフィオレンティーナ戦、タルディーニでのパルマ戦、ホームでのラツィオとのダービー、そして2025-2026シーズン・セリエA最終節のベンテゴーディでのアウェイ戦が控えている。

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