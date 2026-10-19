レアル・マドリーのDFマルク・ククレジャは、セビージャに4-1で勝利した後、チームは最大限の集中力を維持しなければならないと強調した。慌ただしい8日間を振り返り、週半ばのローマとの難しい一戦からチームは貴重な教訓を得たと語った。

ククレジャはセビージャ戦で90分間フル出場し、守備とボール保持の両面で貢献した。

また、試合開始の笛から高い強度でプレーしたチームメイトを称賛した。