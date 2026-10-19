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「ローマで教訓を得た！」マルク・ククレジャ、レアル・マドリーがセビージャ戦で気を緩めなかった理由を説明
ローマ相手に肝を冷やす展開を受け、ククレジャが最大限の強度を要求
レアル・マドリーのDFマルク・ククレジャは、セビージャに4-1で勝利した後、チームは最大限の集中力を維持しなければならないと強調した。慌ただしい8日間を振り返り、週半ばのローマとの難しい一戦からチームは貴重な教訓を得たと語った。
ククレジャはセビージャ戦で90分間フル出場し、守備とボール保持の両面で貢献した。
また、試合開始の笛から高い強度でプレーしたチームメイトを称賛した。
- Alterphotos
サイドバック、パフォーマンスの水準を落とさないよう警告
試合後、ククレジャは欧州での苦戦が国内での試合への臨み方にどう影響したかを説明した。「結局、勝てばすべてが良くなるし、やりやすくなる」とククレジャは語った。「水曜日のローマでの試合ではヒヤリとしたが、何とか立て直すことができた」
「あの経験から、どの試合でも100％の力を出さなければならず、一瞬たりとも気を緩めてはいけないと学んだ」
「今日の試合ではそれを示せたと思う。素晴らしい試合ができたし、全員がそれぞれの役割を果たした」
ククレジャ、全選手が起用可能であることの重要性を強調
ククレジャは、複数の大会を戦うには、先発か途中出場かを問わず、すべての選手が力を発揮する必要があると強調した。「サッカーはチームスポーツだ。11人対11人で戦い、ベンチの選手もいる」と語った。
「全員が与えられた出場時間の中で貢献しなければならない。最も大切なのはチームだ」
「今日は異なる選手が得点し、全員が貢献しようとしている。これが進むべき道だ」
- ZUMA Press Wire
マドリード、欧州での重要な一戦に備える
負傷から選手たちが復帰する中、ククレジャはシーズンが進むにつれてレアル・マドリーが力を増していると考えている。
スペインの強豪は、水曜日に行われるRBライプツィヒとのチャンピオンズリーグの試合に目を向けている。
ククレジャとチームメートたちは、サンティアゴ・ベルナベウで重要な勝ち点3を獲得することを目指す。
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