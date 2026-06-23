ローマでサッカー界に激震…イタリアサッカー界を揺るがす新たなプロジェクト

ローマのカヴァリエリ・ウォルドルフ・アストリア・ホテルで、代議員の68.58％の票を獲得したジョヴァンニ・マラゴ氏がイタリアサッカー連盟（FIGC）会長に正式に選出された。

結果発表後、マラゴは支持者に挨拶し、演壇で対立候補のジャンカルロ・アペッティと抱擁を交わした。それは対立の幕を閉じ、新時代へ踏み出す意志を示す場面だった。

マラッジョ氏は、アニーニ・クラブの経営や12年にわたるイタリアオリンピック委員会（CONI）会長など、スポーツ界で豊富な実績を持つ。

この豊富な経験が支持につながり、代表チーム、運営体制、若手育成などの構造的課題解決が期待されている。