ジョヴァンニ・マラッジョ氏がイタリアサッカー連盟（FIGC）会長選で圧勝し、抜本改革とイタリア代表のトップ復帰を目指す。イタリアサッカーは新たな段階に入った。
イタリア紙『ガゼッタ』は、今回の勝利は単なる交代ではなく、長期にわたる危機を克服し新時代を開く公式宣言だと伝えている。
代表監督の最有力候補はアントニオ・コンテ氏で、テクニカルディレクターにはパオロ・マルディーニ氏が名を連ねる見込みだ。経験、カリスマ、戦術ビジョンを融合させ、アズーリ再建をめざす。
ジョヴァンニ・マラッジョ氏がイタリアサッカー連盟（FIGC）会長選で圧勝し、抜本改革とイタリア代表のトップ復帰を目指す。イタリアサッカーは新たな段階に入った。
イタリア紙『ガゼッタ』は、今回の勝利は単なる交代ではなく、長期にわたる危機を克服し新時代を開く公式宣言だと伝えている。
代表監督の最有力候補はアントニオ・コンテ氏で、テクニカルディレクターにはパオロ・マルディーニ氏が名を連ねる見込みだ。経験、カリスマ、戦術ビジョンを融合させ、アズーリ再建をめざす。
ローマのカヴァリエリ・ウォルドルフ・アストリア・ホテルで、代議員の68.58％の票を獲得したジョヴァンニ・マラゴ氏がイタリアサッカー連盟（FIGC）会長に正式に選出された。
結果発表後、マラゴは支持者に挨拶し、演壇で対立候補のジャンカルロ・アペッティと抱擁を交わした。それは対立の幕を閉じ、新時代へ踏み出す意志を示す場面だった。
マラッジョ氏は、アニーニ・クラブの経営や12年にわたるイタリアオリンピック委員会（CONI）会長など、スポーツ界で豊富な実績を持つ。
この豊富な経験が支持につながり、代表チーム、運営体制、若手育成などの構造的課題解決が期待されている。
優勝決定直後、マラゴ計画の次段階として、新代表監督選びが話題に上っている。
ロベルト・マンチーニら有力候補を抑え、アントニオ・コンテが最有力と報じられている。
ユヴェントス、インテル、ナポリでの成功と代表経験が評価されている。
その強いリーダーシップとチーム構築力は、代表がアイデンティティと闘志を取り戻す上で最適とみなされている。
ただし、コンテはクラブでの日常業務に慣れているため、代表監督就任には相当な説得が必要だ。マラッジョ新会長は、自らの広範な人脈と信頼関係を生かし、その実現を目指している。
監督人事に加え、パオロ・マルディーニも新プロジェクトの要として浮上している。
ミランとイタリア代表のレジェンドであり、テクニカルディレクター就任の最有力候補だ。この人事はイタリアサッカー再構築の基礎になると見込まれている。
ミランでの経営経験を生かし、最高レベルで戦えるチーム作りにも貢献した。
ファンや選手からの信頼も厚く、組織に安定感をもたらすだろう。
マラッジョ氏は、マルディーニのような重鎮が代表チームの強化、長期的な若手育成戦略、イタリアサッカーの戦術的アイデンティティ再構築に貢献すると考えている。
マラジョ氏の得票率は余裕の過半数で、政策推進の大きな原動力となる。
新会長は結果発表後、61％を超えれば成功と語っていたが、実際の得票率は約69％と予想を大きく上回った。
マラゴ氏は、この結果がイタリアサッカー界の改革への強い意志を示すと述べ、今後は関係者の協力が不可欠だと強調した。
改革は一人では成し遂げられず、クラブ、地域連盟、監督、選手が一体となって取り組む必要があると強調した。
過半数の支持を得たことで、彼は組織体制の整備や運営メカニズムの刷新など、困難な決断をより積極的に進める機会を得た。
マラゴは、代表チームの成績だけでなく、改革が必要なシステム全体が課題だと認識している。
勝利後のコメントで彼は、イタリアサッカーがかつての地位を取り戻すには従来の方法を続けるわけにはいかないと強調し、変革は選択肢ではなく必然だと指摘した。
現状が続けば外部から改革を押し付けられると述べ、内部から包括的な刷新を行い、それを回避する意向を示した。
改革内容はインフラ整備、ユース部門の強化、関連組織間の関係改善などである。
新政権が抱える懸案で注目度が高いのは、サッカー界と政治当局の対立だ。
最近、政府の決定がサッカー関係者の反感を買っている。特に青少年育成プログラムの予算再配分を巡る論争は激化している。
選挙集会では、スポーツ団体の独立性を尊重し、関係者と協議せずにサッカーの将来を左右する決定を行わないよう求める声が強まった。複数の著名人も、政治当局の対応を明確に批判した。
マラゴ氏は国家との協力は必要だとしつつ、スポーツの独自性と利益を尊重するよう訴えた。
そこで彼は政府高官との直接会談の準備を進めており、新しいページを開き、将来に向けてよりバランスの取れた関係を築くことを目指している。
ジョヴァンニ・マラッジョ氏がイタリアサッカー連盟（FIGC）会長に選出された。イタリアサッカーは野心と課題を抱え、新たな段階の入り口に立つ。
新プロジェクトは人事刷新にとどまらず、イタリアサッカーの未来を再構築するのが目的だ。 アントニオ・コンテ監督の招聘やパオロ・マルディーニの参画が噂され、ファンは改革がアズーリを再び世界トップへ導くか注目している。
選挙結果が示したのは、変化を求める強い意志だ。だが真の成功は、今後数年の現場の結果で判断される。