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Dan Friedkin Roma GFX
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ローマかエバートンか――フリードキン家が複数所有権の問題を解決しなければ、どちらがカップ戦出場権を失うことになるのか？

ローマ
エヴァートン
チャンピオンズ リーグ
ヨーロッパリーグ
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

「複数所有」をめぐる「騒動」が、来季のチャンピオンズリーグ出場権を懸けてリーグ戦で奮闘中のローマに降りかかった。とはいえ、いずれにせよ、次の欧州大会への出場権獲得は確実視されている。


そして、まさにこのUEFAカップ出場権を巡る争いが、ここ数時間、同大会からのクラブ除外の可能性をめぐる議論を巻き起こしている。周知の複数所有に関する規則により、フリードキン家が所有するもう一つのクラブであるエバートンが現在ローマと同じ目標を掲げて戦っており、同大会への出場権獲得の可能性は極めて高い一方で、規則上、不可能だからだ。


しかし、もし同大会への出場権を獲得した場合、どちらのクラブが除外されることになるのだろうか？


  • 第5条：規則の内容

    この件におけるUEFAの決定を「主導」しているのは、事実上、同一大会内での複数チーム所有を禁止している規則第5条である：


    UEFAのクラブ大会（すなわちUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ）の健全性を確保するため、以下の基準が適用される

    UEFAクラブ大会に参加するいかなるクラブも、直接的または間接的に、以下の行為を行うことはできない：

    - UEFAクラブ大会に参加する他のいかなるクラブの有価証券または株式を保有または取引すること；

    - UEFAクラブ大会に参加する他のいかなるクラブの会員となること；

    - UEFAクラブ大会に参加する他のいかなるクラブの運営、管理、および／または競技活動に、いかなる形でも関与すること；または

    - UEFAクラブ大会に参加する他のいかなるクラブの運営、管理、および／または競技活動において、いかなる権限も有してはならない。


    いかなる者も、UEFAのクラブ競技大会に参加する複数のクラブの運営、管理、および／または競技活動に、直接的または間接的に、いかなる立場においても同時に関与してはならない。


    いかなる自然人または法人も、UEFAクラブ大会に参加する2つ以上のクラブに対して支配権または影響力を行使してはならない。この文脈における支配権または影響力とは、以下のように定義される：

    - 株主の議決権の過半数を保有すること；

    - クラブの運営、経営、または監督機関の構成員の過半数を指名または解任する権利を有すること；

    - 株主であり、かつ、当該クラブの他の株主との間で締結された合意に基づき、単独で株主の議決権の過半数を支配すること；

    - または、いかなる手段によっても、当該クラブの意思決定プロセスにおいて決定的な影響力を行使できること

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  • 誰が除外されるのか？

    では、もしフリードキン家が複数所有の問題を解決しなかった場合、そのクラブがUEFAの同大会に出場権を獲得した際、どのクラブが除外されることになるのでしょうか？この点についても規則は明確であり、第5条第2項にそのルールが明記されています：


    2つ以上のクラブが大会の健全性を確保するための基準を満たさない場合、以下の基準（優先順位の高い順に適用）に基づき、そのうち1つのクラブのみがUEFAクラブ大会への参加を認められる：

    - スポーツ的実績に基づき、最も権威あるUEFAクラブ大会（すなわち、優先順位の高い順に：UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、またはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ）への出場権を獲得したクラブ；

    - 当該UEFAクラブ大会への出場権を与える国内リーグにおいて、上位にランクインしたクラブ；

    - 加盟協会が参加資格リストにおいて上位にランクされているクラブ

  • ローマとエバートン、どちらが脱落するのか？

    では、ローマとエバートンが同じ順位でシーズンを終えた場合、どちらがプレーオフ進出を逃すことになるのでしょうか？国別ランキングによると、イングランドはイタリアより上位に位置しているため、もし両クラブが同じグループで同じ順位でシーズンを終えた場合、プレーオフ進出を逃すのはローマとなります。

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