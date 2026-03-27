この件におけるUEFAの決定を「主導」しているのは、事実上、同一大会内での複数チーム所有を禁止している規則第5条である：





UEFAのクラブ大会（すなわちUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ）の健全性を確保するため、以下の基準が適用される：

UEFAクラブ大会に参加するいかなるクラブも、直接的または間接的に、以下の行為を行うことはできない：

- UEFAクラブ大会に参加する他のいかなるクラブの有価証券または株式を保有または取引すること；

- UEFAクラブ大会に参加する他のいかなるクラブの会員となること；

- UEFAクラブ大会に参加する他のいかなるクラブの運営、管理、および／または競技活動に、いかなる形でも関与すること；または

- UEFAクラブ大会に参加する他のいかなるクラブの運営、管理、および／または競技活動において、いかなる権限も有してはならない。





いかなる者も、UEFAのクラブ競技大会に参加する複数のクラブの運営、管理、および／または競技活動に、直接的または間接的に、いかなる立場においても同時に関与してはならない。





いかなる自然人または法人も、UEFAクラブ大会に参加する2つ以上のクラブに対して支配権または影響力を行使してはならない。この文脈における支配権または影響力とは、以下のように定義される：

- 株主の議決権の過半数を保有すること；

- クラブの運営、経営、または監督機関の構成員の過半数を指名または解任する権利を有すること；

- 株主であり、かつ、当該クラブの他の株主との間で締結された合意に基づき、単独で株主の議決権の過半数を支配すること；

- または、いかなる手段によっても、当該クラブの意思決定プロセスにおいて決定的な影響力を行使できること。