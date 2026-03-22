フランスにいた頃、ロビニオ・ヴァズはリーグ・アン屈指の有望株と見なされていた。2007年生まれのこのFWは、 昨年1月、ローマはマルセイユから彼を完全移籍で獲得した（買い取り義務付きのレンタル移籍も検討されていた）。この移籍交渉はスポーツディレクターのベナティアとマッサラによって進められたが、取引を最終的に成立させる上で重要な役割を果たしたのは、ベナティア同様元ローマ所属であり、現在はマルセイユの副スポーツディレクターを務めるフェデリコ・バルザレッティであった。 総額は3000万ユーロで、うち2500万ユーロが基本額、残り500万ユーロがボーナス（うち300万ユーロは達成が容易だが、200万ユーロは達成がより困難）となっている。
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ローマがロビニオ・ヴァズを獲得した理由：マルセイユとの移籍交渉の詳細、年俸、そしてマッサーラの素早い動き
マッサラの奇襲
ローマは彼を主に将来に向けた長期的な投資として獲得したが、即戦力として起用する考えもあった。数試合に途中出場した後、このフランス人FWはレッチェとのホーム戦で（この試合も後半にエル・アイナウイと交代で出場し）、ローマでの初ゴールを決めた。 マッサーラは、ジルクゼー獲得交渉が膠着状態となった後、フランスでの急な動きでヴァズを獲得した。スポーツディレクターの考えは、同じく1月に獲得したマレンに加え、ガスペリーニ監督に別のストライカーを用意することだった。そして、ドヴビクとファーガソンの負傷が、この移籍を加速させた。
ロビーニオ・ヴァスのローマでの年俸：契約の詳細
ロビニオ・ヴァズ（ロベルト・デ・ゼルビ監督によってフランスで頭角を現した選手）は、ローマと2030年6月までの契約を結んだ。年俸は固定給とボーナスを合わせて約200万ユーロ（キャリア史上最高額）となる。 現時点ではマレンの控えと見なされており、今シーズンはこの役割で終える可能性が高いが、将来的にローマのプロジェクトにおいてより中心的な役割を担う可能性も排除できない。
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