ローマがロビニオ・ヴァズを獲得した理由：マルセイユとの移籍交渉の詳細、年俸、そしてマッサーラの素早い動き

フランスにいた頃、ロビニオ・ヴァズはリーグ・アン屈指の有望株と見なされていた。2007年生まれのこのFWは、 昨年1月、ローマはマルセイユから彼を完全移籍で獲得した（買い取り義務付きのレンタル移籍も検討されていた）。この移籍交渉はスポーツディレクターのベナティアとマッサラによって進められたが、取引を最終的に成立させる上で重要な役割を果たしたのは、ベナティア同様元ローマ所属であり、現在はマルセイユの副スポーツディレクターを務めるフェデリコ・バルザレッティであった。 総額は3000万ユーロで、うち2500万ユーロが基本額、残り500万ユーロがボーナス（うち300万ユーロは達成が容易だが、200万ユーロは達成がより困難）となっている。



