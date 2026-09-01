ローマはジャン・ピエロ・ガスペリーニに移籍市場で最後の補強をプレゼントすべく、陣容を完成させるためのウイング獲得を目指している。ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、ここ数時間でローマは再びジェイミー・レベリングに動き、選手へのオファーを引き上げた。ドイツ人選手は現在、移籍に前向きな姿勢を示している。
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ローマがレヴェリング獲得へ再アタック：シュトゥットガルトに提示したオファー額とは
ローマとシュトゥットガルトは合意を模索している。ローマは2001年生まれのこの選手を、固定額3000万ユーロにボーナス500万ユーロを加えた完全移籍で獲得する準備ができている。今朝、選手はトレーニングを行った後、クラブハウスに呼ばれた。ローマのオーナー陣は、この最後の補強に向けて動き出した。Skyによれば、最終合意に達するには時間との勝負となり、ローマはメディカルチェックと契約締結に向けた電撃的な動きも進めようとしている。
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