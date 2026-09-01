あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
LewelingGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ローマがレヴェリング獲得へ再アタック：シュトゥットガルトに提示したオファー額とは

ローマ
移籍情報
ジェイミー・レヴェリング
シュトゥットガルト

ローマがドイツ側に新たなオファーを提示

ローマはジャン・ピエロ・ガスペリーニに移籍市場で最後の補強をプレゼントすべく、陣容を完成させるためのウイング獲得を目指している。ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、ここ数時間でローマは再びジェイミー・レベリングに動き、選手へのオファーを引き上げた。ドイツ人選手は現在、移籍に前向きな姿勢を示している。


  • ローマとシュトゥットガルトは合意を模索している。ローマは2001年生まれのこの選手を、固定額3000万ユーロにボーナス500万ユーロを加えた完全移籍で獲得する準備ができている。今朝、選手はトレーニングを行った後、クラブハウスに呼ばれた。ローマのオーナー陣は、この最後の補強に向けて動き出した。Skyによれば、最終合意に達するには時間との勝負となり、ローマはメディカルチェックと契約締結に向けた電撃的な動きも進めようとしている。

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
ブンデスリーガ
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB
FCケルン crest
FCケルン
KOE
セリエ A
ローマ crest
ローマ
ROM
アタランタ crest
アタランタ
ATA