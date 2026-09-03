ディアッタは現在、代理人とともに最善の解決策を検討している。 マルセイユとクリスタル・パレスが強い関心を示している一方、バイエル・レバークーゼン行きの可能性は消滅した。同クラブはストラスブールからゲラ・ドゥエを獲得している。トルコ・スーパーリグという選択肢もまだ残っており、ガラタサライとトラブゾンスポルが関心を寄せている。 ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルトによれば、ローマはディアッタに加えて、元ガラタサライのコートジボワール代表ウィルフリード・ザハにも関心を持っている。ザハは2023年にもローマ移籍に近づいた選手だ。シャーロットとの雇用関係が終了し、現在は無所属となっている。