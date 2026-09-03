ローマの移籍市場は、まだ終わっていない。シュトゥットガルトのジェイミー・ルウェリング、そしてゼニト・サンクトペテルブルクのルイス・エンヒキを巡る交渉が不調に終わったあと、スポーツディレクターのダミーコは、ガスペリーニと合意のうえで、新たなサイドの補強候補が見つかる可能性のあるフリー選手のリストを検討している。その中でも特に興味深いプロフィールの一人が、クレパン・ディアッタだ。右利きの1999年生まれのセネガル人ウインガーで、6月30日に満了した契約の更新を巡ってモナコと合意に至らなかった。
Getty Images Sport
翻訳者：
ローマがフリーの選手を検討している。元モナコ、クラブ・ブルージュのクレパン・ディアタと接触。
ディアッタはどんな選手か
2021年1月にクラブ・ブルージュから加入すると、モナコでは143試合に出場し、8ゴール7アシストを記録した。セネガル代表では65試合に出場し、2026年のアフリカネイションズカップを制している。クレパン・ディアタはサイドをアップダウンできるウイングバックで、ガスペリーニの3-4-2-1に完璧にフィットする。主に攻撃面を持ち味とする選手で、守備面では規律を身につける必要がある。
ディアッタに関心を持っているクラブはどこか
ディアッタは現在、代理人とともに最善の解決策を検討している。 マルセイユとクリスタル・パレスが強い関心を示している一方、バイエル・レバークーゼン行きの可能性は消滅した。同クラブはストラスブールからゲラ・ドゥエを獲得している。トルコ・スーパーリグという選択肢もまだ残っており、ガラタサライとトラブゾンスポルが関心を寄せている。 ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルトによれば、ローマはディアッタに加えて、元ガラタサライのコートジボワール代表ウィルフリード・ザハにも関心を持っている。ザハは2023年にもローマ移籍に近づいた選手だ。シャーロットとの雇用関係が終了し、現在は無所属となっている。
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