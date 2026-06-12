トニー・ダミコ巡るアタランタとの問題が収束するのを待つ間（声明は数時間以内に発表予定）、7年ぶりのCL復帰へローマは補強を本格化している。 フリードキン体制は野心的で、ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督の構想を重視する。グルリアスコ出身の同監督は補強候補を提示済みで、中でもミランのクリスチャン・プリシッチが注目されている。
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ローマがプリシッチ獲得を検討。ガスペリーニ監督はミランと契約延長していないFWを強く希望。
具体的な関心
今朝、ラジオ・マナ・マナが報じた「ローマがプリシッチに強い関心を寄せている」というニュースが、ますます裏付けられつつある。この要請は、ミランに所属するアメリカ人FWを高く評価するガスペリーニ監督から直接寄せられた。 現時点では初期段階であり、ミラン側には交渉できる経営陣がいない。それでも関心は具体的で、今後数週間の動向が注目される。
チャンピオンズリーグと契約更新
ローマは、来季チャンピオンズリーグで主軸としてプレーできることを強調し、プリシッチの獲得を狙う。クラブは、元チェルシー選手がミランの将来に不安を抱き、カルディナーレ会長が提示した2030年までの契約延長にまだ応じていないと把握している。
プリシッチの契約には2028年までの延長オプションがあり、カルディナーレらはローマのCL出場が実現すれば移籍の可能性は低いと楽観視している。