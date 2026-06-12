ローマは、来季チャンピオンズリーグで主軸としてプレーできることを強調し、プリシッチの獲得を狙う。クラブは、元チェルシー選手がミランの将来に不安を抱き、カルディナーレ会長が提示した2030年までの契約延長にまだ応じていないと把握している。





プリシッチの契約には2028年までの延長オプションがあり、カルディナーレらはローマのCL出場が実現すれば移籍の可能性は低いと楽観視している。