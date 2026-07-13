ローマがガルナチョにオファー。シャビ・アロンソも移籍に前向き。

2004年生まれのこの選手について、チェルシーの新監督シャビ・アロンソは会見で「他クラブが興味を示している。全員が納得できる結末を望む」と述べ、移籍市場に出ていることを事実上認めた。 「スポーツディレクターたちと話し合ったが、他のクラブから彼への関心が寄せられている。今後の展開を見守りたい。すべての関係者にとって最善の形で決着することを願っている」





この発言は、今夏スタンフォード・ブリッジを去るアルゼンチン人FWの放出を示唆する。チェルシーは2週間以内に約5000万ユーロの売却益を得たい考えで、ローマも関心を示している。





今後数日は、ローマが移籍金を満たせるか、別の候補に切り替えるかを決める重要な期間となる。新攻撃的ウイングの獲得は、ローマの今夏最大の課題だ。



