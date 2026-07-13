ローマがガルナチョにオファー。シャビ・アロンソも移籍に前向き。

ローマはジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下、攻撃の精度を高めるため移籍市場で動き続けている。サイド補強は来季の攻撃力を高める最優先事項だ。
候補の一人、ストラスブールの若手ディエゴ・モレイラにはすでに正式オファーを提示。それでもクラブは他の高評価選手も継続して監視している。
ローマはジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下、攻撃の精度を高めるため移籍市場で動き続けている。サイド補強は来季の攻撃力を高める最優先事項だ。
候補の一人、ストラスブールの若手ディエゴ・モレイラにはすでに正式オファーを提示。それでもクラブは他の高評価選手も継続して監視している。
そのうちの1つはアレハンドロ・ガルナチョに関するものだ。ローマはチェルシーに500万ユーロの有償レンタル移籍を基本とし、買い取りオプションを3500万ユーロに設定したオファーを提示した。特定の条件が満たされた場合に買い取りが義務付けられる条項が含まれる可能性もある。
2004年生まれのこの選手について、チェルシーの新監督シャビ・アロンソは会見で「他クラブが興味を示している。全員が納得できる結末を望む」と述べ、移籍市場に出ていることを事実上認めた。 「スポーツディレクターたちと話し合ったが、他のクラブから彼への関心が寄せられている。今後の展開を見守りたい。すべての関係者にとって最善の形で決着することを願っている」
この発言は、今夏スタンフォード・ブリッジを去るアルゼンチン人FWの放出を示唆する。チェルシーは2週間以内に約5000万ユーロの売却益を得たい考えで、ローマも関心を示している。
今後数日は、ローマが移籍金を満たせるか、別の候補に切り替えるかを決める重要な期間となる。新攻撃的ウイングの獲得は、ローマの今夏最大の課題だ。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。