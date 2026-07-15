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ローマがエンドリック獲得に動いている。セリエAの同クラブは、レアル・マドリードのこのFWをアレハンドロ・ガルナチョやクリセンシオ・サマービルとコンビを組ませたいと考えている。
ローマがエンドリックのレンタル移籍を推進
イタリアメディア『イル・メッサッジェロ』によると、ローマはレアル・マドリードFWエンドリックのレンタル移籍を模索している。ガスペリーニ監督は長期契約を結んだマレンの控えを探しており、構想外のドヴビクに代えて同ブラジル人選手を狙う。
エンドリックはリヨンへのレンタル移籍からスペインに戻ったばかりで、21試合8得点を記録。2024年7月のマドリード加入後、40試合で7得点を挙げている。ローマは、現在マドリードを率いる元監督ジョゼ・モウリーニョが、この若手をイタリアへ説得する鍵になると見込んでいる。
- NOS
サマービルが主要な標的として浮上
ローマはエンドリック獲得と並行し、サマーヴィル移籍で大きな進展を見た。スポーツディレクターのダミコは昨日、代理人と会談し移籍の可能性を協議した。サマーヴィルはリーズでの活躍後、2024年8月に2930万ユーロでウェストハムに加入した。
ロンドン移籍後56試合8得点で、契約は2029年6月まで。当初は難航したが、選手側が年俸要求を譲歩。ローマは年俸上限400万ユーロ、移籍金4000万ユーロ超は出さない方針ながら、初交渉の進展に手応えを感じている。
チェルシー、ガルナチョへの初オファーを拒否
サマーヴィル獲得が破談となった場合、ローマはアレハンドロ・ガルナチョを最有力候補とする。同クラブは2032年6月まで契約が残るアルゼンチン人FWについて、チェルシーにオファーを提示した。ガルナチョはマンチェスター・ユナイテッドで144試合26得点を記録し、2025年8月に4620万ユーロでスタンフォード・ブリッジに移籍した。
加入後43試合で8得点を記録している。ローマは当初、レンタル料500万ユーロ＋買い取り義務3500万ユーロ（条件付き）を提示したが、チェルシーは拒否。並行して、ストラスブールのFWディエゴ・モレイラにも3000万ユーロ＋移籍金の10％を支払うオファーを出している。
- Getty Images
ローマの次は？
ローマは方針を転換し、正式オファー前にサマーヴィルからの最終回答を待つ。同時に、エンドリックのイタリア招へいも検討する。プレシーズンが迫り、ガスペリーニ監督はマレンと新攻撃陣を早く確定し、戦術準備を進めたい。
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