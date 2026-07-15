イタリアメディア『イル・メッサッジェロ』によると、ローマはレアル・マドリードFWエンドリックのレンタル移籍を模索している。ガスペリーニ監督は長期契約を結んだマレンの控えを探しており、構想外のドヴビクに代えて同ブラジル人選手を狙う。

エンドリックはリヨンへのレンタル移籍からスペインに戻ったばかりで、21試合8得点を記録。2024年7月のマドリード加入後、40試合で7得点を挙げている。ローマは、現在マドリードを率いる元監督ジョゼ・モウリーニョが、この若手をイタリアへ説得する鍵になると見込んでいる。



