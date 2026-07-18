ローマがアレハンドロ・ガルナチョの獲得に向け再接触。一方、イタリアのクラブはクリセンシオ・サマービルに注目。

イタリアの強豪クラブは移籍市場で活発に動き、首都のクラブがガルナチョを主要ターゲットに据えている。 『calcionews24』によると、ローマはチェルシーの若手スターについて再び接触し、アルゼンチン代表をスタディオ・オリンピコへ招へいしたい意向だ。スタンフォード・ブリッジからこの才能を引き抜くのは容易ではないが、ジャロロッシ首脳陣は実現すればチームの技術が即座に上がるとしている。

2025年夏、マンチェスター・ユナイテッドからチェルシーへ移籍金約4,000万ポンドで移籍し、2032年までの長期契約を結んだガルナチョ。しかしスタンフォード・ブリッジでのデビューシーズンは期待外れに終わった。全43試合で8ゴール4アシストを記録したものの、チェルシーは10位に沈んだ。 彼はスタメンの座を確保できず、ベンチを温めることが多かった。



