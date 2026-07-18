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ローマがアレハンドロ・ガルナチョの獲得に向け再接触。一方、イタリアのクラブはクリセンシオ・サマービルに注目。
ガルナチョは依然としてジャロロッシの最優先ターゲットだ。
イタリアの強豪クラブは移籍市場で活発に動き、首都のクラブがガルナチョを主要ターゲットに据えている。 『calcionews24』によると、ローマはチェルシーの若手スターについて再び接触し、アルゼンチン代表をスタディオ・オリンピコへ招へいしたい意向だ。スタンフォード・ブリッジからこの才能を引き抜くのは容易ではないが、ジャロロッシ首脳陣は実現すればチームの技術が即座に上がるとしている。
2025年夏、マンチェスター・ユナイテッドからチェルシーへ移籍金約4,000万ポンドで移籍し、2032年までの長期契約を結んだガルナチョ。しかしスタンフォード・ブリッジでのデビューシーズンは期待外れに終わった。全43試合で8ゴール4アシストを記録したものの、チェルシーは10位に沈んだ。 彼はスタメンの座を確保できず、ベンチを温めることが多かった。
- AFP
ロンドンでサマービルへの関心が高まっている
ガルナチョ争奪戦が注目される中、ローマはサマーヴィル獲得へ本格的に動いている。 ウェストハムとの契約は2029年まで残るが、クラブは彼の技術、年齢、成長性を高く評価。現在、交渉を加速している。
サイドには最低2人の新戦力を入れる方針で、サマーヴィル獲得が別の補強を阻むことはない。ガルナチョとサマーヴィルの“ダブル獲得”も選択肢の一つだ。
噂を否定：モリーナとドドは候補外
ローマは、アトレティコ・マドリードのナウエル・モリーナ獲得の噂を否定。アルゼンチン代表サイドバックは明日のW杯決勝に集中している。代わりにローマは、ウイングバックより攻撃的なワイドプレーヤーを優先する。
フィオレンティーナのドドに関する報道も根拠がなく、検討されたことはない。クラブはコーチングスタッフの要求に合う選手にのみ資金を集中している。
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ガスペリーニ監督は、ローマのトップ4入りを糧にさらなる飛躍を目指す。
ローマは昨シーズン3位に入り、ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督の下、明るい未来へ歩みを進めている。この結果により、2018-2019シーズン以来となるチャンピオンズリーグ復帰が決定。長い空白に終止符を打った。
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