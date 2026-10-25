ローマは黙っていない。昨日、マラドーナで行われたローマ対ナポリ戦の後、マッシミリアーノ・アッレグリが不満をぶちまけた。テレビインタビューとその後の記者会見の合間に飛び出した発言だったが、見過ごされることはなかった。ナポリの指揮官の言葉に、ローマは激怒した。「昨年、彼らはチャンピオンズリーグ出場権を与えられた。いつも彼らだ……」。ローマと、ジャン・ピエロ・ガスペリーニが終盤の追い上げで、自身のミランをも上回ってつかんだ出場権についての発言だ。ローマはインテルとのアウェー戦に敗れた後、6勝1分けを記録し、最終節にはミランをも追い抜いた。アッレグリは、ダン・フリードキンのクラブに対する審判の優遇があった可能性を暗に示している。
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翻訳者：
ローマがアッレグリに激怒、連盟の判断待ち
アッレグリの拠り所
トリゴリアからは強い不満が漏れ伝わっている。 チームが7年ぶりにチャンピオンズリーグ復帰を果たした終盤の戦いで、審判の判定に助けられたことは一度もないと考えているためだ。ガスペリーニ自身も、同僚であり友人でもあるアッレグリからこのような「攻撃」を受けるとは思っておらず、傷ついている。 アッレグリが念頭に置いているのは、おそらくパルマ戦だ。 ローマがアディショナルタイムに1-2から3-2へと逆転した試合で、決勝点となったのはマレンのPKだった。ただ、そのPKを与えるべき明白な判定だったと誰もが考えたわけではない。一方、ミランは最終節にホームでカリアリに敗れ、出場権を逃した。
ローマの苛立ち
予想外で、まったく不適切だと受け止められた発言に対し、ローマには驚きといら立ちが残っている。トリゴリアでは今、関係機関が問題の発言について事実関係を明らかにすることも期待されている。
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