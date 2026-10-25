ローマがアッレグリに激怒、連盟の判断待ち

トリゴリアからは強い不満が漏れ伝わっている。 チームが7年ぶりにチャンピオンズリーグ復帰を果たした終盤の戦いで、審判の判定に助けられたことは一度もないと考えているためだ。ガスペリーニ自身も、同僚であり友人でもあるアッレグリからこのような「攻撃」を受けるとは思っておらず、傷ついている。 アッレグリが念頭に置いているのは、おそらくパルマ戦だ。 ローマがアディショナルタイムに1-2から3-2へと逆転した試合で、決勝点となったのはマレンのPKだった。ただ、そのPKを与えるべき明白な判定だったと誰もが考えたわけではない。一方、ミランは最終節にホームでカリアリに敗れ、出場権を逃した。