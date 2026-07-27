技術面での貢献に加え、マウントは若手が中心のユナイテッドでリーダーシップを発揮。ローゼンボリ戦の後半にはキャプテンを務めた。27歳の彼は、個人技で先制点を挙げたシェイ・レイシーら若手を励ます姿も見られた。

イングランド代表の彼は、キャプテン経験についてこう語る。「リーダーにはさまざまなタイプがいる。声を張り上げるタイプもいるが、私は常に模範を示し、ピッチで努力を怠らないタイプでありたい」。

以前もキャプテンを務めたので、この役割が大好きです。若手が多いと、彼らと話し、ピッチ内外でリラックスさせてあげられるのが嬉しいです。

この役割は本当に気に入っていますし、後半にキャプテンマークを巻けたことも嬉しかったです。」



