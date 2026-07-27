Lehtikuva
翻訳者：
ローゼンボリに大勝したあと、メイソン・マウントは新加入のアンドレイ・サントスを「素晴らしい」と絶賛した。
マウント、サントスの活躍に感銘を受ける
マウントは、スタンフォード・ブリッジから移籍した22歳のサントスをすぐにチームに迎え入れ、その活躍を称えた。キャリック監督率いるチームはノルウェーでローゼンボリを5－0で下し、2人は中盤で効果的な連携を見せた。
マウントは新チームメイトについてこう語る。「アンドレイは素晴らしい選手だ。試合の流れを読む力が突出している。まだ若いながら、レンタル移籍やプレミアリーグで多くの経験を積んでいる……彼とは以前から知っている。チェルシーのトップチームに定着して以来、彼のプレーを遠くから見てきた。」
- Getty Images
中盤の難題の解決
サントスの加入はレッド・デビルズにとって大きな投資だった。西ロンドンで出場機会を得られなかった彼を、クラブは移籍金4,800万ポンド＋ボーナス200万ポンドで獲得した。カゼミーロの退団とウガルテの負傷で、プレシーズン序盤はサントスがマウントと並んで「No.6」を務めた。
マウントもより深い位置から影響を与える流動的な「8番」の役割を楽しんでいる。守備では「2人とも囲んでタックルし、ボールを奪い、アグレッシブにプレーしたい」と語り、相乗効果を強調した。 このポジションは大好きだし、自分にぴったりだ」
リーダーシップと有望な若手選手
技術面での貢献に加え、マウントは若手が中心のユナイテッドでリーダーシップを発揮。ローゼンボリ戦の後半にはキャプテンを務めた。27歳の彼は、個人技で先制点を挙げたシェイ・レイシーら若手を励ます姿も見られた。
イングランド代表の彼は、キャプテン経験についてこう語る。「リーダーにはさまざまなタイプがいる。声を張り上げるタイプもいるが、私は常に模範を示し、ピッチで努力を怠らないタイプでありたい」。
以前もキャプテンを務めたので、この役割が大好きです。若手が多いと、彼らと話し、ピッチ内外でリラックスさせてあげられるのが嬉しいです。
この役割は本当に気に入っていますし、後半にキャプテンマークを巻けたことも嬉しかったです。」
- Getty Images Sport
フィットネスと将来の目標
オールド・トラッフォードでの3年間は怪我に悩まされたが、マウントはようやく最高のフィジカルを取り戻したと語る。プレミアリーグでの先発は25試合にとどまったものの、前シーズン終盤の活躍が勢いをもたらしたという。
「最高の気分だ。本当に調子が良い。シーズンを良い形で締めくくった。終盤に出場し、チームに貢献できた」とマウントは語る。「その勢いを糧にしている。休養も十分で、早くトレーニングを再開したかった…… まだ数試合残っており、本格的に取り組む時間もある」と語った。
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