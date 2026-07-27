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Muhammad Zaki

翻訳者：

ローゼンボリに大勝したあと、メイソン・マウントは新加入のアンドレイ・サントスを「素晴らしい」と絶賛した。

アンドレイ・サントス
マンチェスター・ユナイテッド
メイソン・マウント
ローゼンボリ
ローゼンボリ 対 マンチェスター・ユナイテッド
クラブ親善試合
プレミアリーグ
チェルシー

メイソン・マウントは、マンチェスター・ユナイテッドの新加入アンドレイ・サントスを「素晴らしい補強」と絶賛した。元チェルシー主将のマウントは、ノルウェーのローゼンボリとのプレシーズンマッチで共に好パフォーマンスを示した元チームメイトを、指導の下に迎え入れている。

  • マウント、サントスの活躍に感銘を受ける

    マウントは、スタンフォード・ブリッジから移籍した22歳のサントスをすぐにチームに迎え入れ、その活躍を称えた。キャリック監督率いるチームはノルウェーでローゼンボリを5－0で下し、2人は中盤で効果的な連携を見せた。

    マウントは新チームメイトについてこう語る。「アンドレイは素晴らしい選手だ。試合の流れを読む力が突出している。まだ若いながら、レンタル移籍やプレミアリーグで多くの経験を積んでいる……彼とは以前から知っている。チェルシーのトップチームに定着して以来、彼のプレーを遠くから見てきた。」


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  • 안드레이 산투스 (Andrey Santos)Getty Images

    中盤の難題の解決

    サントスの加入はレッド・デビルズにとって大きな投資だった。西ロンドンで出場機会を得られなかった彼を、クラブは移籍金4,800万ポンド＋ボーナス200万ポンドで獲得した。カゼミーロの退団とウガルテの負傷で、プレシーズン序盤はサントスがマウントと並んで「No.6」を務めた。

    マウントもより深い位置から影響を与える流動的な「8番」の役割を楽しんでいる。守備では「2人とも囲んでタックルし、ボールを奪い、アグレッシブにプレーしたい」と語り、相乗効果を強調した。 このポジションは大好きだし、自分にぴったりだ」

  • リーダーシップと有望な若手選手

    技術面での貢献に加え、マウントは若手が中心のユナイテッドでリーダーシップを発揮。ローゼンボリ戦の後半にはキャプテンを務めた。27歳の彼は、個人技で先制点を挙げたシェイ・レイシーら若手を励ます姿も見られた。

    イングランド代表の彼は、キャプテン経験についてこう語る。「リーダーにはさまざまなタイプがいる。声を張り上げるタイプもいるが、私は常に模範を示し、ピッチで努力を怠らないタイプでありたい」。

    以前もキャプテンを務めたので、この役割が大好きです。若手が多いと、彼らと話し、ピッチ内外でリラックスさせてあげられるのが嬉しいです。

    この役割は本当に気に入っていますし、後半にキャプテンマークを巻けたことも嬉しかったです。」


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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    フィットネスと将来の目標

    オールド・トラッフォードでの3年間は怪我に悩まされたが、マウントはようやく最高のフィジカルを取り戻したと語る。プレミアリーグでの先発は25試合にとどまったものの、前シーズン終盤の活躍が勢いをもたらしたという。

    「最高の気分だ。本当に調子が良い。シーズンを良い形で締めくくった。終盤に出場し、チームに貢献できた」とマウントは語る。「その勢いを糧にしている。休養も十分で、早くトレーニングを再開したかった…… まだ数試合残っており、本格的に取り組む時間もある」と語った。