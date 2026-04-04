ロンバルドは、エンポリ戦前の記者会見で、マンチーニ監督のイタリア代表復帰の可能性について次のように語った。「3大会連続でワールドカップに出場できないとは、誰も予想していなかった。本当に残念だ。 現在のイタリアサッカー界は他国に後れを取っていると思う。セリエAやセリエBで安定してプレーしている才能ある若手が少なすぎる。マンチーニが代表に復帰することを願っている。彼には果たすべき役割があると思うからだ。彼がアズーリ（イタリア代表）に戻りたいと思っていることは知っているし、サンプドリアにも戻りたいと思っているはずだ」。



