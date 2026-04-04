ガットゥーゾ監督の後任としてイタリア代表監督の座を争う候補者の中には、ロベルト・マンチーニも名を連ねている。彼にとってこれは、2018年から2023年にかけての指揮経験以来の「アズーリ」への復帰となるが、その期間中の2021年の欧州選手権優勝は忘れがたい思い出として残っている。 当時のスタッフには親友のアッティリオ・ロンバルドもいた。彼は当時アシスタントコーチを務め、現在はサンプドリアの監督を務めている。昨年4月から6月まではエヴァーニのアシスタントを務め、プレーオフを通じて残留を果たし、その後昨年11月にはグレグッチのスタッフとして引き続きサンプドリアのベンチに就き、1ヶ月前にチームの指揮を執ることとなった。
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ロンバルド氏：「マンチーニ監督はイタリアへの復帰を望んでいる」
ロンバルドの言葉
ロンバルドは、エンポリ戦前の記者会見で、マンチーニ監督のイタリア代表復帰の可能性について次のように語った。「3大会連続でワールドカップに出場できないとは、誰も予想していなかった。本当に残念だ。 現在のイタリアサッカー界は他国に後れを取っていると思う。セリエAやセリエBで安定してプレーしている才能ある若手が少なすぎる。マンチーニが代表に復帰することを願っている。彼には果たすべき役割があると思うからだ。彼がアズーリ（イタリア代表）に戻りたいと思っていることは知っているし、サンプドリアにも戻りたいと思っているはずだ」。