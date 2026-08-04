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翻訳者：
「ロンドン、今行く！」。代理人がアーセナルに関する騒然のうわさをあおる中、レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールを巡る移籍騒動は続いている。
ヴィニシウス、マドリードのトレーニングに復帰
ヴィニシウスを巡る今夏の移籍騒動は長期化しており、早期決着の気配はまったく見えていない。ブラジル代表の同選手は月曜日、ワールドカップ後の延長休暇を終え、トップチームのトレーニングに復帰。レアル・マドリーの squad に正式に再合流した。
スペインの首都へ無事に戻ったものの、26歳のスーパースターの長期的な将来は依然として極めて不透明だ。スペインの強豪との契約延長には、いまだ正式合意しておらず、現行契約は2027年に正式に満了する予定となっている。一方で、アーセナルはこのデリケートな状況を注意深く見守っている。才能あふれるFWの獲得に向けた関心は、日を追うごとに急速に高まっているようだ。
ロック・ネイションのトップがロンドン移籍のうわさをあおる
プレミアリーグへの大型移籍をめぐる激しい憶測は、マイケル・ヨーマークによってさらに増幅された。ヴィニシウスを正式に代理する著名エージェンシー『ロック・ネイション』の社長は、イングランド到着後にSNS上で大きな騒ぎを引き起こした。
ロンドン・ヒースロー空港に到着した直後、ヨーマークはサッカー界の注目を集める強く示唆的なメッセージを投稿した。「ロンドン、今向かう。さあ行こう！」と、この幹部はフォロワーに直接発信した。
英首都へ向かった実際の個人的、あるいは職業的な理由が何であれ、このタイミングでの投稿は極めて大きな意味を持つとみられている。ブラジル人選手をアーセナルの最優先補強ターゲットと位置づける報道が絶え間なく続く緊迫した状況の中で、これが発信されたからだ。
アルテタ、ウインガーの重要な役割を説明
『Diario AS』によると、アーセナルのミケル・アルテタ監督は、最優先ターゲット確保に向けてすでに直接動いている。アーセナル指揮官は、強い関心を正式に伝えるため、このブラジル人スター本人と直接話をしたと報じられている。
2人だけの話し合いの中で、アルテタ監督は自身の意向を極めて明確に伝えたという。ビニシウスに対し、ロンドン北部で進める野心的なスポーツプロジェクトにおいて、根幹を担う重要な存在として位置づけると保証した。このイングランドの強豪による積極的な動きは、マドリード首脳陣に大きな圧力をかけている。彼らは今、ロッカールームを不安定化させることなく、この極めて複雑な契約上の対立を慎重に乗り切らなければならない。
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モウリーニョの新たなスターに関する3つのシナリオ
夏の移籍市場が正式に閉まるまで1カ月を切る中、ビニシウスは現在、新たにレアル・マドリーの指揮官に就いたジョゼ・モウリーニョの厳格な指示の下で動いている。今後数週間のうちに、その去就をめぐる決定的な結論が出ると広く見込まれている。
26歳のアタッカーには、現在3つの明確に異なるシナリオがある。最終的に高額な条件で契約延長に合意する可能性がある一方、クラブが1年以内のフリー退団を確実に防ぐため、即時移籍を承認する可能性もある。
あるいは、状況が完全に変わらない可能性もある。その最後のシナリオでは、ビニシウスは現行契約を満了まで全うし、2027年6月に極めて高い注目を集めるフリーエージェントとしてサンティアゴ・ベルナベウを去ることになる。
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