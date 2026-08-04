ヴィニシウスを巡る今夏の移籍騒動は長期化しており、早期決着の気配はまったく見えていない。ブラジル代表の同選手は月曜日、ワールドカップ後の延長休暇を終え、トップチームのトレーニングに復帰。レアル・マドリーの squad に正式に再合流した。

スペインの首都へ無事に戻ったものの、26歳のスーパースターの長期的な将来は依然として極めて不透明だ。スペインの強豪との契約延長には、いまだ正式合意しておらず、現行契約は2027年に正式に満了する予定となっている。一方で、アーセナルはこのデリケートな状況を注意深く見守っている。才能あふれるFWの獲得に向けた関心は、日を追うごとに急速に高まっているようだ。







