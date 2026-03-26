ロンドン・スタジアムをめぐる騒動を受け、イギリス代表のオリンピック金メダリスト、キーリー・ホジキンソンがウェストハムを皮肉った

ロンドン・スタジアムの使用を巡る緊張が高まる中、ホジキンソンはウェストハムがこれまでタイトルを獲得できていないことを皮肉った。最近、オリンピック金メダルに続き世界室内選手権の金メダルも獲得したこの800mのスペシャリストは、2029年9月の3週間、世界陸上選手権の開催のためにウェストハムがスタジアムの使用を譲ることに消極的であるという報道に対し、強く反発した。

ロンドン招致の危機に関するX（旧Twitter）上の報道に対し、ホジキンソンは次のように書き込んだ。「イギリス代表チームがあのスタジアムにもたらすメダルの数は、ウェストハムがクラブ史上獲得した総数よりも多くなるだろう」。笑いとハートの絵文字を添えたこの投稿は瞬く間に拡散し、スタジアムの主な用途を巡る陸上競技界の不満を浮き彫りにした。



