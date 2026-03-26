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ロンドン・スタジアムをめぐる騒動を受け、イギリス代表のオリンピック金メダリスト、キーリー・ホジキンソンがウェストハムを皮肉った
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オリンピックのスター選手がハマーズを皮肉る
ロンドン・スタジアムの使用を巡る緊張が高まる中、ホジキンソンはウェストハムがこれまでタイトルを獲得できていないことを皮肉った。最近、オリンピック金メダルに続き世界室内選手権の金メダルも獲得したこの800mのスペシャリストは、2029年9月の3週間、世界陸上選手権の開催のためにウェストハムがスタジアムの使用を譲ることに消極的であるという報道に対し、強く反発した。
ロンドン招致の危機に関するX（旧Twitter）上の報道に対し、ホジキンソンは次のように書き込んだ。「イギリス代表チームがあのスタジアムにもたらすメダルの数は、ウェストハムがクラブ史上獲得した総数よりも多くなるだろう」。笑いとハートの絵文字を添えたこの投稿は瞬く間に拡散し、スタジアムの主な用途を巡る陸上競技界の不満を浮き彫りにした。
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プレミアリーグの日程がロンドン招致に影を落とす
この対立は、ウェストハムが旧オリンピックスタジアムと結んでいる賃貸契約に起因している。同契約により、サッカーシーズン中のホームゲームについてはウェストハムに優先権が与えられている。一方、ワールドアスレティックスは、シーズンのグランドフィナーレとして、この旗艦イベントを9月に開催することを希望しているが、これはプレミアリーグや欧州カップ戦の序盤と真っ向から衝突してしまう。
ディナ・アッシャー＝スミスもこの批判の輪に加わり、会場の外で撮影した写真をインスタグラムに投稿し、「ウェストハム、私たちをからかわないで」というキャプションを添えた。選手たちは2029年に自国で開催される大会への出場を強く望んでいる。この年は、ホジキンソンやジョシュ・カーといったスター選手たちが、先日の世界室内選手権で金メダル3冠を達成したばかりであり、キャリアの絶頂期を迎える年となるからだ。
コー卿、「手厚い」スタジアム契約に疑問を呈する
世界陸上競技連盟（World Athletics）のコー会長がこの件について言及し、2013年にウェストハムが公費で建設された施設に移転した際の「甘い取引」をほのめかした。 この取り決めについて問われたコー氏は、「私はあるプレミアリーグクラブの理事会に（チェルシー財団の理事として）名を連ねており、別のクラブ（マンチェスター・ユナイテッド）とも非常に親しい関係にあるが、彼らならその取引にかなり満足していただろうと思う」と述べた。
ウェストハムは法的立場を堅持しており、今月初めに次のような声明を発表した。「ウェストハム・ユナイテッドは、提案されている入札の潜在的な日程についてロンドン・スタジアムと建設的な対話を続けており、さらなる情報を待っている。いかなる決定も、クラブの最優先条項の対象となる。これは、サッカーシーズン中はウェストハム・ユナイテッドの試合が優先されることを保証する契約上の権利である。」
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2029年に向けた競争が激化している
日程を巡る対立によりロンドンの招致活動が停滞する中、他の主要国際都市が虎視眈々と狙っている。ローマ、ミュンヘン、ナイロビはいずれも、2029年のこの一大イベントに向けて対抗する招致案を提出すると見られている。コー卿は、9月開催が競技の透明性を確保するために不可欠であると主張しており、主要大会の直後に選手が小規模な大会に出場することでファンが「混乱」する事態を回避したい考えだ。
大会の最終立候補書類の提出期限は8月上旬だが、オリンピック・パークの使用が保証されない限り、世界トップクラスの選手たちをロンドンに呼び戻すという英国の望みは依然として薄い。ホジキンソン選手とそのチームメイトたちにとって、スタジアムを巡る争いは、トラック上のレースと同じくらい熾烈なものとなっている。