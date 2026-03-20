「ロンドン・スタジアムは素晴らしい場所だ」――元ウェストハムのスター選手が、不評なホームスタジアムがアップトン・パークよりも優れている理由を説明し、ファンの怒りを買う恐れ

ウェストハムの元FWハレウッドは、大手カジノ比較サイト「casinostreamers.com」の協力によりGOALの独占インタビューに応じ、数世代にわたるウェストハムのサポーターにとって永遠に特別な思い出として残るスタジアムとの比較を避ける必要性について、次のように語った。「その指摘は的を射ていると思う。 アップトン・パークを再現することはできないと思う。あの場所に刻まれた歴史を再現しようとすれば、それは非常に、非常に難しいだろう。

「しかし、自分たちのものにするよう努力するしかない。私にとって、ロンドン・スタジアムは素晴らしい場所だからだ。特にファン全員にとってね。毎週のように5万5千人から6万人の満員観客が集まっている。ここ数年、ウェストハムにとってこれ以上の場所はないと思う。

「移転してからもう9年か10年になると思う。長い時間だ。スタジアムだけの話じゃない。ファンはチームに対して本当に情熱的だ。今はただチームを後押しし、周囲のことは忘れてやるしかない。

「ファンが盛り上がると、その熱気は信じられないほどだ。元選手として、それこそが僕を奮い立たせてくれた。轟くような歓声やチャント、歌声、そして泡が飛び交うようなあの雰囲気は、さらに特別なものだ。ファンはもう長い間ロンドン・スタジアムにいるのだから、そろそろそのことを意識し始めるべきだと思う。スタジアムに関する懸念は、もう完全に忘れていい。だって、すぐにはそこを離れることはないんだから。

「今、ファンに求められるのは、チームに集中し、普段通り応援することだけだ。だって彼らは素晴らしいファンだから。アップトン・パークのような雰囲気は二度と再現できないだろう。僕にとっては、移転は必要だったんだ。

「ヨーロッパの舞台に立ち、さらに（2023年の）カンファレンスリーグを制覇した時の雰囲気は、まさに熱狂的だった。セビージャ戦をはじめ、スタジアムを訪れたすべてのチームとの試合で、あの熱気をアップトン・パークで再現することはできなかっただろう。

「声援の大きさは、おそらくあの頃と同じだっただろう。しかし、あれほど多くの人々が試合を観戦しに来るという点では、ロンドン・スタジアムこそが最適な場所だったと思う。もちろん、彼らはその後トロフィーを勝ち取り、それは信じられないほど素晴らしいことだった。彼らは、あの雰囲気と共に、その勢いを再び呼び戻し続ける必要がある。」