ロンドン・シティ・ライオネッスは、パリ・サンジェルマンとの契約が満了するメアリー・アープスをフリーエージェントでWSLに復帰させられると楽観視している。

33歳のGKは、土曜のパリFCとのプレーオフ準決勝（0-1で敗戦）でパリ・サンジェルマンのベンチに入った。この起用見送りは、フランスでのキャリア終焉を噂させる。6月に契約が切れるため、彼女は注目のフリーエージェントとなる見込みだ。

今季リーグ戦22試合に出場し12試合で無失点を記録したが、チームは3位に終わり、優勝リヨンとは13ポイント差だった。2024年7月のマンチェスター・ユナイテッドからの移籍以来、通算54試合に出場。女子CLでオールド・トラッフォードに帰還した一戦は特に印象的だった。