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ロンドン・シティ・ライオネッスは、パリ・サンジェルマンとの契約が満了するメアリー・アープスをフリーエージェントでWSLに復帰させられると楽観視している。
ロンドン・シティ・ライオネスの野心的な夏の計画
ロンドン・シティ・ライオネッスは女子スーパーリーグ（WSL）での飛躍をめざし、メアリー・アープス獲得の有力候補に名乗りを上げた。ミシェル・カン体制の下、補強戦略を一新し、今季の戦力強化へ世界屈指の選手獲得を狙う。
BBCスポーツによると、クラブ関係者は正式契約に至っていないものの、今夏の補強について楽観視している。エデル・マエストレ監督の下、WSLデビューシーズンを6位で終えたクラブは、世界屈指のGK獲得を飛躍への必然的な一歩と位置づける。
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フランスの首都からの出発
33歳のGKは、土曜のパリFCとのプレーオフ準決勝（0-1で敗戦）でパリ・サンジェルマンのベンチに入った。この起用見送りは、フランスでのキャリア終焉を噂させる。6月に契約が切れるため、彼女は注目のフリーエージェントとなる見込みだ。
今季リーグ戦22試合に出場し12試合で無失点を記録したが、チームは3位に終わり、優勝リヨンとは13ポイント差だった。2024年7月のマンチェスター・ユナイテッドからの移籍以来、通算54試合に出場。女子CLでオールド・トラッフォードに帰還した一戦は特に印象的だった。
英国の成功の歴史
アープスはイングランド女子代表でユーロ2022制覇とW杯2023準優勝に貢献し、今も伝説的選手とされる。FIFA最優秀GKに2度選ばれ、女子サッカー屈指の守護神だ。
フランス移籍前にはマンチェスター・ユナイテッドで5シーズン過ごし、100試合以上に出場。2024年の女子FAカップ制覇にも貢献し、クラブ初タイトル獲得の立役者となった。WSL復帰は、リーグ屈指の商業的アイコンとしての存在感を再び示すと期待される。
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フリーエージェント市場が活気づいている
アープスを巡る争奪戦は、WSLにとって変革の夏に起こっている。今夏、複数のスーパースターが移籍する可能性があるからだ。 ロンドン・シティ・ライオネッスはバルセロナのマピ・レオンやイングランド代表ベス・ミードとの噂があり、ミードは先日アーセナル退団を発表した。フリーエージェントの有力選手を狙うクラブが増え、市場はさらに加熱。アープスやミードだけでなく、ケイティ・マッケイブ、サム・カー、カディジャ・ショーの去就も注目されている。