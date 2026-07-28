自身のSNSアカウントに投稿した動画の中で、ククレジャは西ロンドンでの歩みを振り返った。苦しいスタートを乗り越え、2024-25シーズンのUEFAカンファレンスリーグと2025 FIFAクラブ・ワールドカップの優勝をつかんだ道のりだった。

クラブに関わるすべての人々への深い感謝を示しながら、このスペイン代表は次のように語った。「やあチェルシーのみんな、4シーズンをともに過ごし、別れを告げる時が来た。僕たちが一緒に経験してきたことを振り返り、思い返す時間があった。

「ここに来た時の僕は、多くのタイトルを勝ち取り、チャンピオンズリーグでプレーすることを夢見る若者だった。厳しいスタートだったのは事実だが、ハードワークと努力によって僕たちはそれを好転させることができた。

「このクラブ、そしてその高い期待のおかげで、今ではロンドンがいつまでも僕のホームであり、みんながいつまでも僕の物語の一部であると心から言える」











