彼の個人ソーシャルメディアアカウントに投稿された動画で、ククレジャは西ロンドンでの自身の歩みを振り返り、困難なスタートを乗り越えて2024-25 UEFAカンファレンスリーグと2025 FIFAクラブワールドカップを勝ち取ったことについて語った。

クラブの全員に深い感謝の意を表しながら、このスペイン代表選手は次のように述べた。「やあ、ブルーズ。4シーズンを共にした後、別れを告げる時が来ました。私は少し時間を取って、私たちが共に過ごしてきたことを振り返り、思い出しました。

「私は多くのトロフィーを勝ち取り、チャンピオンズリーグでプレーするという夢を抱いた若者としてここに来ました。厳しいスタートだったのは事実ですが、努力と尽力によって、私たちはそれを好転させることができました。

「このクラブとその高い期待のおかげで、今日、私はロンドンがいつまでも私の故郷であり、あなたたちがいつまでも私の物語の一部であると心から言うことができます。」











