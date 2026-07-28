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「ロンドンはいつだって僕の故郷」― マルク・ククレジャ、5200万ポンドでのレアル・マドリード移籍を決めてから1か月以上後にチェルシーへの別れの動画を公開
ククレジャが感情的な別れのメッセージを発表
ククレジャは、マドリードへの5200万ポンドの移籍を完了した後、チェルシーのサポーターに向けて感動的な別れのメッセージを発表した。彼は2022年にブライトンから加入して以来、スタンフォード・ブリッジでの4シーズンにわたりプレミアリーグで115試合に出場した。マドリードへの移籍はワールドカップ期間中の6月中旬に合意されたものの、スペインの優勝に貢献した後、新たなロス・ブランコスのチームメートたちと合流する前に、ククレジャには休暇延長が認められた。
ディフェンダーがロンドンへの旅を振り返る
彼の個人ソーシャルメディアアカウントに投稿された動画で、ククレジャは西ロンドンでの自身の歩みを振り返り、困難なスタートを乗り越えて2024-25 UEFAカンファレンスリーグと2025 FIFAクラブワールドカップを勝ち取ったことについて語った。
クラブの全員に深い感謝の意を表しながら、このスペイン代表選手は次のように述べた。「やあ、ブルーズ。4シーズンを共にした後、別れを告げる時が来ました。私は少し時間を取って、私たちが共に過ごしてきたことを振り返り、思い出しました。
「私は多くのトロフィーを勝ち取り、チャンピオンズリーグでプレーするという夢を抱いた若者としてここに来ました。厳しいスタートだったのは事実ですが、努力と尽力によって、私たちはそれを好転させることができました。
「このクラブとその高い期待のおかげで、今日、私はロンドンがいつまでも私の故郷であり、あなたたちがいつまでも私の物語の一部であると心から言うことができます。」
スペイン人が最後の別れを告げる
ククレジャの退団は、彼のプレミアリーグでのキャリアにおける重要な章の終わりを意味し、その期間に彼はヨーロッパ有数の左サイドバックの一人へと成長した。このディフェンダーは、スタンフォード・ブリッジの熱心なファンからの支援と、ブルーズとともにタイトルを勝ち取った思い出が永遠に彼の心に残るだろうと強調した。
チームメートとスタッフに向けた感情あふれるスピーチを締めくくり、彼はこう付け加えた。「スタジアムで自分のチャントを聴いたこと、ブリッジでの魔法のような夜、このバッジを背負って勝ち取ったタイトル、そしてあなたたちが僕に示してくれたすべての愛を忘れません。今、僕は一人の男としてクラブを去ります。あなたたちのおかげでたくさんの夢を叶えることができましたし、そのことに対して皆さんに感謝したいです。
「僕に与えてくれたすべての助言に対してコーチやスタッフへ、僕たちが共に生きてきたすべてに対してチームメートへ、そして僕はそれを忘れません。」
- AFP
モウリーニョ時代がマドリードを待ち受ける
ククレジャは、13年ぶりにロス・ブランコスの指揮官にセンセーショナルな復帰を果たしたモウリーニョの下で、マドリードのプレシーズン準備に合流する予定だ。一方、チェルシーは新監督シャビ・アロンソの下で即時のスカッド再建に直面しており、昨季プレミアリーグで10位という期待外れの成績から立て直しを図っている。
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