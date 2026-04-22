日曜のエティハドでの首位決戦の余波は、アーセナルに集中している。当然だ。ガナーズを取り巻く状況は極めて興味深い。我々はサッカー史上最大級の「大失態」を目撃しているのかもしれない。だが、アーセナルを押しつぶしそうなプレッシャーの多くはシティが原因だ。その点は認識しておきたい。

だが、今のシティは全盛期ではない。アルベロア率いる平凡なレアル・マドリードにCLで敗退したことが証拠だ。リーグでも5敗しており、クロップの Liverpool と争った時期ならあり得ない数字だ。

それでも1月のマンチェスター・ユナイテッド戦以来国内無敗で、3冠目前だ。これこそグアルディオラの偉大さを示している。

オーナーはマルク・ゲヒとアントワーヌ・セメニョという2人の補強で監督を後押しした。 さらに、アブドゥコディル・フサノフを成長させ、ニコ・オライリーを信頼し、遅ればせながらライアン・シェルキの才能を受け入れた。そして「考えすぎ」と批判される監督にとって最も重要なことかもしれないが、最強の先発メンバーを見極め、それを貫いた点において、グアルディオラ自身にも多大な称賛が寄せられるべきだ。

3月のノッティンガム・フォレスト、ウェストハム戦で連敗した際、崩れかねない状況だったが、現在は今季最高のサッカーを見せている。公式戦4連勝がそれを証明する。内訳はアーセナル2勝、リヴァプールとチェルシーに1勝ずつだ。

結果として、シティが挑戦を跳ね除ける一方で、アーセナルは重圧に屈しそうだ。