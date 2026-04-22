水曜日にシティがターフ・ムーアでバーンリーに勝てば、残り5節で得失点差首位に立つ。
わずか1カ月前、アーセナルはエヴァートンに2-0で勝ち10ポイントのリードを奪い、22年ぶりの優勝へ期待が高まった。
しかし直後、ミケル・アルテタ率いるチームはリーグ2連敗。長年の苦難を共にしてきたガナーズ支持者は、またも優勝争いで敗れるトラウマを恐れ始めている。
では、アーセナルに何が起きたのか。最悪のタイミングで迷走するチームの責任は誰にあるのか。シーズン終了までに状況が好転する望みはあるのか。
水曜日にシティがターフ・ムーアでバーンリーに勝てば、残り5節で得失点差首位に立つ。
わずか1カ月前、アーセナルはエヴァートンに2-0で勝ち10ポイントのリードを奪い、22年ぶりの優勝へ期待が高まった。
しかし直後、ミケル・アルテタ率いるチームはリーグ2連敗。長年の苦難を共にしてきたガナーズ支持者は、またも優勝争いで敗れるトラウマを恐れ始めている。
では、アーセナルに何が起きたのか。最悪のタイミングで迷走するチームの責任は誰にあるのか。シーズン終了までに状況が好転する望みはあるのか。
日曜のエティハドでの首位決戦の余波は、アーセナルに集中している。当然だ。ガナーズを取り巻く状況は極めて興味深い。我々はサッカー史上最大級の「大失態」を目撃しているのかもしれない。だが、アーセナルを押しつぶしそうなプレッシャーの多くはシティが原因だ。その点は認識しておきたい。
だが、今のシティは全盛期ではない。アルベロア率いる平凡なレアル・マドリードにCLで敗退したことが証拠だ。リーグでも5敗しており、クロップの Liverpool と争った時期ならあり得ない数字だ。
それでも1月のマンチェスター・ユナイテッド戦以来国内無敗で、3冠目前だ。これこそグアルディオラの偉大さを示している。
オーナーはマルク・ゲヒとアントワーヌ・セメニョという2人の補強で監督を後押しした。 さらに、アブドゥコディル・フサノフを成長させ、ニコ・オライリーを信頼し、遅ればせながらライアン・シェルキの才能を受け入れた。そして「考えすぎ」と批判される監督にとって最も重要なことかもしれないが、最強の先発メンバーを見極め、それを貫いた点において、グアルディオラ自身にも多大な称賛が寄せられるべきだ。
3月のノッティンガム・フォレスト、ウェストハム戦で連敗した際、崩れかねない状況だったが、現在は今季最高のサッカーを見せている。公式戦4連勝がそれを証明する。内訳はアーセナル2勝、リヴァプールとチェルシーに1勝ずつだ。
結果として、シティが挑戦を跳ね除ける一方で、アーセナルは重圧に屈しそうだ。
アーセナルの不安は理解できる。2004年以来タイトルがないが、今年は優勝を狙えるはずだった。
前年度王者のリヴァプールは夏に4億5000万ポンドを投入し話題をさらったが、純支出ではアーセナルの方が上回っていた。アルテタ監督の下、イングランド屈指の厚い陣容を整えたとも評価された。
テオ・ウォルコットは2008年のリーグ＆CL制覇マンチェスター・ユナイテッドでさえアルテタ率いるチームと「互角に戦えるか」と疑問を投げかけ、ピアーズ・モーガンはアーセナルが「世界クラブ史上最高」で4冠も可能と主張した。
こうした発言は非現実的でも、周囲の過剰な期待を示していた。タイトル獲得だけでなく、その過程で歴史を刻むことも求められた。アルテタ監督就任後、10億ポンド超を投じただけに、少なくとも1つの主要タイトルは必須だった。
11月、伝説のサイドバック、ナイジェル・ウィンターバーンはGOALにこう語った。「アルテタにもクラブにも言い訳はできない。過去3シーズンを冷静に見れば、我々はただ十分強くなかった」。
「しかし、エミレーツのアーセナルとしては、選手層の厚さにおいて史上最強だと信じている。今加入した選手たちのおかげで、非常に負けにくいチームになると確信している」
3月22日までは公式戦49試合で3敗しかしていなかったが、その後6試合で4敗。特にウェンブリーでのシティ戦0-2敗北は、転落のきっかけだった。
この試合は2019年のFAカップ以来のタイトル獲得だけでなく、過去2度優勝争いで逆転されたシティにリベンジする絶好の機会だった。しかし内容は完敗。アルテタの指導力と選手たちのメンタリティに再び疑問が残った。
アーセナルは最悪のタイミングで選手を怪我で欠いている。右ウイングのブカヨ・サカはチームで最も鋭い攻撃の起点となるため、今季3度目の欠場は大きな痛手だ。さらに、フルバックのユリエン・ティンバーとMFミケル・メリノも離脱し、中盤の選択肢が減少。
ティンバーは今季サイドバックとして存在感を示し、メリノの離脱は中盤の選択肢を狭めた。デクラン・ライスとマルティン・ズビメンディも疲労が見え始め、影響は拡大している。ファンは「中盤がフルスロットルで回っていない」とシーズン終盤の失速原因だと見る。
アルテタ監督は「プレミアリーグの過密日程が選手を消耗させる」と語り、CLに残る唯一のイングランドチームであることを強調する。それでも、終盤の重要な局面で疲労や負傷リスクを減らすため、選手を適切にローテーションできなかったとの批判もある。
攻撃陣の選択肢は豊富だが、アルテタは元ブレントフォード主将ノルガードを先発させるつもりはないようだ。結果として、ライスとズビメンディを酷使し、大きな代償を払うリスクが高まっている。
エティハド・スタジアムでズビメンディは少し活気を見せたが、試合を支配できなかった。これは、アルテタ監督がシーズン前半「アーセナルの最高の選手」と称えた姿とは対照的だった。
また、相棒のライスがスタミナ切れで精彩を欠いたことも、スペイン人にとって不利だった。ブックメーカーが「今季最優秀選手」の筆頭に挙げていた彼が、最大の一戦で期待に応えられなかったのは厳然たる事実だ。 1対1のデュエルは半分以上を落とし、タックルは1回のみ、ボールロストは13回と、チーム最多タイ（マーティン・オデゴール16回）だった。
とはいえ、オデガールはアウェーチームで最も創造性があった。それでも31歳のベルナルド・シルバのように試合を支配できず、タイトルを獲るまでキャプテンシーは疑問視されるだろう。
多くのファンはガブリエル・マガリャエスこそ適任だと考える。しかし「タフガイ」と呼ばれる彼は、エティハドで本性を露わにした。試合の勝者となったアーリング・ハーランドに終始抑えられ、情けない頭突きで一発退場になってもおかしくない場面を作ったが、ハーランドが騒ぎ立てなかったおかげで免れただけだ。
こうした「リーダー」がいる限り、アーセナルが大事な場面で力を出せないのも当然だ。
監督はチームの雰囲気を決める模範だ。だが現在のアーセナルを率いるアルテタには、残念ながらほとんど自信が感じられない。元MFで知られる彼はタッチライン沿いで感情的に振る舞うが、今は神経質な緊張感を漂わせている。その緊張はエミレーツ・スタジアムのスタンドにも伝染し、むしろそれを助長しているようだ。
師であり現在はライバルのグアルディオラと違い、アルテタは未だ常勝王ではない。タイトル争いを制する方法を学んだのは、カタルーニャ人の下で働いた経験からだ。だが、自力で成し遂げられるかはまだ証明されていない。
3年連続準優勝の重圧が彼を追い詰め、プレミアリーグ初制覇へ焦りから小細工に走らせている。
44歳の彼はアーセナルを欧州屈指の強豪に成長させ、チャンピオンズリーグで2年連続準決勝に進出した。しかし、圧倒的な支援を受けた割にタイトルはFAカップ1回だけだ。
ヴィクトル・ヨケレスは本来ハーランド級の補強だったが、シティ戦で先発起用されることはなかった。今夏も攻撃陣強化に巨費が投じられると噂されるが、6年連続無冠なら驚きだ。
この状況が続けば、最も熱心なアルテタ支持者でさえ、そのプロセスを疑い始めるだろう。
否定的な声が広がっても、アルテタやアーセナルにとってまだチャンスはある。4冠は消えたが、最も重要な2つのタイトルは狙える。
マンチェスター・シティが残り全勝しても、アーセナルの残り5試合はすべて下位チームで有利だ。保守的とされるアルテタも、ここからは攻めるしかない。得失点差を大きく伸ばすチャンスだ。
さらに、CL準決勝で再戦するアトレティコにはすでに大勝しており、5月30日ブダペストでのバイエルンまたはパリ・サンジェルマン戦へも自信を持つはずだ。
ただし、問題は「はず」という不確定性だ。外部からはアルテタや選手たちの精神状態を測りづらい。シメオネ率いるアトレティコとの消耗戦は、心身ともに疲弊したチームにとって負担だ。アルテタは「炎」がまだ燃えていると語るが、選手たちが同じ熱さを保っているかは不明だ。
日曜のエティハドでチームに「まだ終わっていない」と語ったライスは正しかった。だが土曜のホーム・ニューカッスル戦で止まらなければ、すぐ終わるかもしれない。勝てなければ北ロンドンにパニックが広がるだろう。