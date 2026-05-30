「ロンドンのトロフィーの本拠地」――チェルシーがアーセナルのCL決勝敗退を容赦なく嘲笑。ブルーズはSNSでトロフィーを披露し、挑発投稿を公開した。

ソーシャルメディアで議論が交わされる中、アーセナル陣営の雰囲気は重かった。ミケル・アルテタ監督は失望を隠せなかった。指揮官は「決勝まで安定した戦いを続けたのに、PK戦で負けるのは受け入れがたい」と語った。 本当に辛い」と語った。続けて「選手やスタッフに100万回『ありがとう』と言っても足りない。優勝したからではなく、毎日感じた喜びに対してだ」と述べた。

ミッドフィルダーのデクラン・ライスも落胆した。エミレーツでの初シーズンがタイトルなしで終わったからだ。「PK戦でCL決勝に負けて打ちのめされている。それでも、素晴らしいシーズンだった。 僕たちは本当にすべてを出し切った。PKは運次第。それがサッカーだ。史上最高のチームでも決勝でPK負けをしたことがある。僕たちは一緒に勝ち、一緒に負ける。このチームと仲間を心から誇りに思う。素晴らしいシーズンだった。もちろん悔しいが、素晴らしい旅だった。また戻ってくる。」