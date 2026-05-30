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「ロンドンのトロフィーの本拠地」――チェルシーがアーセナルのCL決勝敗退を容赦なく嘲笑。ブルーズはSNSでトロフィーを披露し、挑発投稿を公開した。
ブルースがSNSで追い打ちをかける
土曜夜、チェルシーとアーセナルのライバル関係が再燃した。両チームが対戦したわけではない。ブダペストでアーセナルがクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇を逃し、チェルシーのソーシャルメディアチームがそれを容赦なく嘲笑し、大炎上となったのだ。
アーセナルがパリ・サンジェルマンとのPK戦で敗れ、まだ立ち直れないでいると、チェルシーの公式インスタグラムはスタジアムツアーの広告を投稿。そこには「ロンドンの『トロフィーの本拠地』へようこそ」との挑発文と、2つの星の絵文字、そしてチャンピオンズリーグのトロフィー画像が添えられていた。
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アーセナル、欧州で敗退の痛手
北ロンドンの赤い軍団にとって、それは絶望の夜だった。120分間1－1で粘った末、PK戦でアーセナルは敗れた。5本目、ガブリエル・マガリャエスのキックが止まり、トロフィーはフランスの強豪へ。
その投稿はガブリエルの失敗とほぼ同時に公開され、欧州最高峰のトロフィーを制したロンドンクラブは依然としてチェルシーだけだと皮肉った。彼らはこの事実をなおも強調している。
アルテタとライスは打ちひしがれた
ソーシャルメディアで議論が交わされる中、アーセナル陣営の雰囲気は重かった。ミケル・アルテタ監督は失望を隠せなかった。指揮官は「決勝まで安定した戦いを続けたのに、PK戦で負けるのは受け入れがたい」と語った。 本当に辛い」と語った。続けて「選手やスタッフに100万回『ありがとう』と言っても足りない。優勝したからではなく、毎日感じた喜びに対してだ」と述べた。
ミッドフィルダーのデクラン・ライスも落胆した。エミレーツでの初シーズンがタイトルなしで終わったからだ。「PK戦でCL決勝に負けて打ちのめされている。それでも、素晴らしいシーズンだった。 僕たちは本当にすべてを出し切った。PKは運次第。それがサッカーだ。史上最高のチームでも決勝でPK負けをしたことがある。僕たちは一緒に勝ち、一緒に負ける。このチームと仲間を心から誇りに思う。素晴らしいシーズンだった。もちろん悔しいが、素晴らしい旅だった。また戻ってくる。」
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ロンドンの欧州での地位は依然として堅固だ
この結果、チェルシーは2012年と2021年の2度、チャンピオンズリーグで優勝したロンドン唯一のクラブである。一方、アーセナルは2006年のバルセロナ戦に続き、2度目の決勝でも敗退。 さらにアーセナルは大会最多の226試合に出場しながらも、いまだ優勝経験がない。
チェルシーのファンは、決勝で先制した元チェルシーFWハヴェルツでもアーセナルの乾いた大地を潤せなかったと即座に指摘した。 ハーヴェッツは2021年のシティ戦でチェルシーに優勝をもたらした男だが、今回は彼の早々の先制点がウスマン・デンベレのPKで帳消しに。結果としてロンドンの王者は依然としてチェルシーであり、ブルーズ支持者はその現状を大いに喜んでいる。