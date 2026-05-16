スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』と『スポルト』は、バルセロナが当面、このアルゼンチン代表W杯優勝選手を追わないと報じた。カンプ・ノウ首脳は、今夏のアトレティコ星獲得は難しいと判断したようだ。 それでも次なるスター候補探しはすでに始動し、視線はプレミアリーグに向けられている。
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ロンドンで1億ポンドの大型移籍が話題に。バルセロナがジュリアン・アルバレスの代役FWを狙う。
チェルシーのFWペドロは、多額の負債を抱える同クラブにとって最優先の補強候補となった。バルセロナのスポーツディレクター、デコはすでにブラジル代表のペドロとの交渉を開始している。
186cmの彼はアルバレスとは異なるプレースタイルを持つが、得点力でクラブに貢献するとバルサは確信している。 内部では、当初ペドロの獲得費用がアルバレスより圧倒的に安いと判断された。ムンド・デポルティーボ紙によると、4月中旬に両者はすでに接触している。
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チェルシーはペドロを売却するつもりはない
英紙『デイリー・メール』は、今夏の移籍はほぼないと報じた。チェルシーは得点王を1年で放すつもりはないという。
一方、カタルーニャメディアはバルセロナが約7000万ユーロで移籍成立を見込んでいると楽観視するが、スタンフォード・ブリッジの現実は異なる。同紙によると、チェルシーはこの金額でブラジル人選手を手放す気はないという。 むしろクラブは彼を不可欠な戦力と見ており、希望額は1億ユーロに達する。
デコはロンドンへ行くようだ
バルセロナがアルバレス獲得に最大1億ユーロを支払う用意があるとされ、チェルシーはその財政的余裕を知っている。
この駆け引きを加速させるため、スポーツディレクターのデコは金曜日にロンドンへ到着。数週間にわたり代理人と接触してきた彼は、チェルシー首脳と直接話し、移籍への考えを把握するのが目的だ。
チェルシーは土曜、FAカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦するため、ペドロの代理人も試合観戦のため現地入りしている。来季チャンピオンズリーグ出場はほぼ絶望的で、それが交渉の行方を左右する。
CL出場を逃せば、チェルシーは財政面から選手売却の圧力が高まる。ペドロもCLに出場できないなら移籍を望むだろう。
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ジョアン・ペドロ：チェルシーで51試合23得点
チェルシーが得点王を手放さない理由は数字が示している。このストライカーは昨夏約6400万ユーロで加入し、2033年までの長期契約には契約解除条項がない。
チェルシーでの公式戦51試合では23得点6アシストを記録している。