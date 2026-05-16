バルセロナがアルバレス獲得に最大1億ユーロを支払う用意があるとされ、チェルシーはその財政的余裕を知っている。

この駆け引きを加速させるため、スポーツディレクターのデコは金曜日にロンドンへ到着。数週間にわたり代理人と接触してきた彼は、チェルシー首脳と直接話し、移籍への考えを把握するのが目的だ。

チェルシーは土曜、FAカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦するため、ペドロの代理人も試合観戦のため現地入りしている。来季チャンピオンズリーグ出場はほぼ絶望的で、それが交渉の行方を左右する。

CL出場を逃せば、チェルシーは財政面から選手売却の圧力が高まる。ペドロもCLに出場できないなら移籍を望むだろう。