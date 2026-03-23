ロンドンで午前2時頃、人種差別的な攻撃とみられる事件で暴行を受けていた男性を助けようと駆けつけたブレントフォードの2人が、負傷した。

ロンドン警視庁は、この衝突を巡る状況について捜査を行っていることを確認したが、現時点ではまだ逮捕者は出ていない。広報担当者は次のように述べた。「3月22日（日）午前2時頃、リッチモンドのクイーンズ・ロードで暴行の通報を受け、警察官が現場に駆けつけ、被害者と接触しました。捜査は現在も続いており、現時点では逮捕者はいません。」

関与したとされる選手たちは、エランド・ロードからの帰路を各自で手配することを許可された数名の選手の中に含まれていた。これは、当該試合が代表戦中断前の最終戦であり、多くの選手がそれぞれの国を代表して海外へ渡航する予定であったため、クラブ側が許可したものである。