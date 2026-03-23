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ロンドンで午前2時頃、人種差別的な攻撃とみられる事件で暴行を受けていた男性を助けようと駆けつけたブレントフォードの2人が、負傷した。
リッチモンドでの暴行事件に2人が介入
英紙『テレグラフ』の報道によると、日曜日の午前2時頃、名前の明かされていないブレントフォードの選手2人がエランド・ロードから帰宅途中、クイーンズ・ロードで男性が襲われているのを目撃した。この暴行事件は人種差別が動機だったとされている。 報道によると、選手たちは直ちに被害者の救助に駆けつけ、警察が到着する前に現場に介入した。目撃者によると、2人は衝突により「血まみれになった」というが、いずれもさらなる治療を必要とするほどの重傷を負ったわけではなく、日曜日の時点で「完全に健康」であると伝えられている。
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警察は現在も捜査を続けていることを明らかにした
ロンドン警視庁は、この衝突を巡る状況について捜査を行っていることを確認したが、現時点ではまだ逮捕者は出ていない。広報担当者は次のように述べた。「3月22日（日）午前2時頃、リッチモンドのクイーンズ・ロードで暴行の通報を受け、警察官が現場に駆けつけ、被害者と接触しました。捜査は現在も続いており、現時点では逮捕者はいません。」
関与したとされる選手たちは、エランド・ロードからの帰路を各自で手配することを許可された数名の選手の中に含まれていた。これは、当該試合が代表戦中断前の最終戦であり、多くの選手がそれぞれの国を代表して海外へ渡航する予定であったため、クラブ側が許可したものである。
ミツバチは依然として予想を覆し続けている
シーズン開幕当初は降格候補と目されていたキース・アンドリュース監督率いるチームは、予想を覆し、欧州カップ戦出場権を争う有力な候補として台頭してきた。土曜日のリーズ・ユナイテッド戦での0-0の引き分けは、正しい方向へのさらなる一歩となった。週末にチェルシーとリヴァプールがそれぞれ敗れたことを受け、ビーズは両チームとの勝ち点差を縮めることに成功した。
- AFP
4月の重要な終盤戦
この国際試合期間を機に、ブレントフォードのトップチームとコーチングスタッフは、4月のプレミアリーグ最終盤に向けて態勢を整えることができるだろう。ビーズは、2026-27シーズンの欧州カップ戦出場権獲得を目指し、マンチェスター・ユナイテッドとの重要な一戦を含む、一連の厳しい試練に直面することになる。
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