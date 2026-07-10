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ロンドンからの呼びかけ！サンドロ・トナリが1億ポンドでトッテナムに移籍した理由を無視するのは「甘すぎる」。元スパーズのスターが、イタリア代表がライバルクラブのオファーを断った背景を分析。
スパーズはトナリ、フェルナンデス、ヴァン・ヘッケに巨額を投じた
2年連続17位に終わったトッテナム・ホットスパー・スタジアムでは、戦力補強が急務だった。2024-25シーズンはヨーロッパリーグ制覇でタイトルを獲得したが、昨季は最終節まで降格の危機が続き、ファンは神経をすり減らした。
降格争いは最終節まで続いたが、ロベルト・デ・ゼルビ監督がチームを安全圏へ導いた。彼はトーマス・フランク、イゴール・トゥドールから指揮官の座を引き継いだ。
クラブ首脳陣は、チームの不振を打破するため、このイタリア人監督を全面的に支持している。今後数週間で不調の選手たちが放出される見込みだが、すでに新戦力補強も進んでいる。
イタリア代表のトナリ、元ウェストハムMFマテウス・フェルナンデス、元ブライトンDFヤン・ポール・ファン・ヘッケには巨額が投じられた。ライバルクラブの関心を退けて契約を成立させ、トッテナムが依然として魅力あるクラブであることを示した。
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トナリはなぜ、他の興味を示していたクラブではなくスパーズを選んだのでしょうか？
トナリがロンドン北部を選んだのは、スポーツより地理的・経済的な理由なのか？この質問を受けた元トッテナムMFマーフィーは、BetWrightとの提携でGOALにこう語った。「ロンドンが外国人選手にとって魅力的でないと思うのは甘すぎる。経験と会話から言えることだ。
もしマンチェスター・ユナイテッドやシティ、リヴァプールのような真のビッグクラブが同じ条件でオファーしていれば、彼はそちらを選んでいたかもしれない。トロフィーより場所を優先する選手は多くないが、ロンドンには確かに魅力がある。正確には分からないが、他のクラブはトッテナムほど条件を提示できなかったのかもしれない。
トッテナムが彼を獲れたのはロンドンという立地と、大金を投じたから。他のクラブはそこまでの金額を払わなかったのかもしれない。
もう一つ、選手を評価すべき点は、全員が金や場所だけを求めているわけではないということだ。どのクラブに行くかを決める際、選手は監督と話し合う。他のクラブからオファーがあっても、常にプレーできる保証はなかったかもしれない。 確証はないが、自分が中心選手として毎週出場できると確約されたクラブを選んだ例は過去にもある。
中盤の主力としてプレーできること、破格の年俸、そしてロンドンという環境。この3要素が決め手だったのだろう。私もそう信じたい。
金や立地だけで移籍する選手もいるが、彼は素晴らしい補強だ。移籍金や年俸に関わらず、獲得できたことは大きな成果で、チームをさらに強化してくれるだろう。
大規模補強のトッテナム、トップ6入り予想
マーフィーは、プレミアリーグでの経験値を重視するスパーズの早期補強についてこう語った。「これは必要な『決意表明』だ。ただ、移籍が完了するまでは選手層が厚すぎる点が不安だ。
欧州大会に出場していない今、リーグ戦だけで大所帯を満足させるのは監督にとって大きな課題だ。選手たちが相次いで去らなければ、問題になるかもしれない。
昨季不調だった高年俸選手を引き取るクラブが少ないのが難点だ。それでも、今のところの補強は好印象だ。
「ヴァン・ヘッケもフェルナンデスも良い補強だ。マディソンの復帰もチームに大きなプラスになる。彼の実力は証明済みだ。現実的には6位以内が妥当な目標だろう。4位は少し厳しいかもしれないが、今の戦力なら6位以内は十分に狙える。」
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トッテナムの試合日程：2026-27シーズンはブレントフォード戦で開幕
デ・ゼルビ監督はマーフィーの予測が当たることを願っている。欧州カップ戦への復帰が、移籍市場での巨額投資を正当化するからだ。新戦力はトップリーグの戦いに慣れているが、速くチームに馴染む必要がある。
まもなくプレシーズンが始まり、8月22日のブレントフォード戦に向けたカウントダウンが始まる。ファンは2年間不安だったものの、再び上位を狙えると信じている。
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