ロンドンからの呼びかけ！サンドロ・トナリが1億ポンドでトッテナムに移籍した理由を無視するのは「甘すぎる」。元スパーズのスターが、イタリア代表がライバルクラブのオファーを断った背景を分析。

トナリがロンドン北部を選んだのは、スポーツより地理的・経済的な理由なのか？この質問を受けた元トッテナムMFマーフィーは、BetWrightとの提携でGOALにこう語った。「ロンドンが外国人選手にとって魅力的でないと思うのは甘すぎる。経験と会話から言えることだ。

もしマンチェスター・ユナイテッドやシティ、リヴァプールのような真のビッグクラブが同じ条件でオファーしていれば、彼はそちらを選んでいたかもしれない。トロフィーより場所を優先する選手は多くないが、ロンドンには確かに魅力がある。正確には分からないが、他のクラブはトッテナムほど条件を提示できなかったのかもしれない。

トッテナムが彼を獲れたのはロンドンという立地と、大金を投じたから。他のクラブはそこまでの金額を払わなかったのかもしれない。

もう一つ、選手を評価すべき点は、全員が金や場所だけを求めているわけではないということだ。どのクラブに行くかを決める際、選手は監督と話し合う。他のクラブからオファーがあっても、常にプレーできる保証はなかったかもしれない。 確証はないが、自分が中心選手として毎週出場できると確約されたクラブを選んだ例は過去にもある。

中盤の主力としてプレーできること、破格の年俸、そしてロンドンという環境。この3要素が決め手だったのだろう。私もそう信じたい。

金や立地だけで移籍する選手もいるが、彼は素晴らしい補強だ。移籍金や年俸に関わらず、獲得できたことは大きな成果で、チームをさらに強化してくれるだろう。