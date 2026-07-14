「ロンディ」ワールドカップ準決勝編：フランスを止める者はいるのか？ リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとジュード・ベリンガム率いるイングランド、勝つのはどちらか？

TH：ちょっと変わった関係だね。お互い少しうっとうしいけど、そのおかげで両者とも最高のパフォーマンスを引き出せているんだ。 トゥヘルはベリンガムの神経を逆なでするが、彼は意地でプレーする。ベリンガムが反応すれば、トゥヘルは彼を高く評価しない。奇妙な悪循環だ。それでもベリンガムは大会MVP候補で、トゥヘルも試合を完璧に指揮している。

AL：スポーツファンが目を背けがちな現実がある。職場と同じで、全員が互いを好きである必要はない。重要なのは、関係がプロフェッショナルで生産的かどうかだ。

本誌ライターが詳しく述べたように、2人には経緯がある。それでも英メディアは、実際にはない対立を大きくしようとしているように見える。試合直後、興奮冷めやらぬベリンガムに質問が飛んだ。1日前に同じ質問がされていれば、彼はもっと外交的な答えを返しただろう。

ピッチ上のイングランド代表に支障を来さない限り、これ以上の見どころはない。もうこの話題は終わりにしよう。

RT：現実？大したことはない。イギリスメディアにとっては？大騒ぎの種だ。問題は、メディアの騒動がロッカールームに持ち込まれないようにできるか、そしてイングランド代表にそれを実現できるベテランのリーダーが十分にいるかということだ。とはいえ、ワールドカップの準決勝を控えて、最も避けたいシナリオは、チームのベストプレーヤーが、実質的な理由もなく監督と対立しているという報道だろう。