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「ロンディ」ワールドカップ準決勝編：フランスを止める者はいるのか？ リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとジュード・ベリンガム率いるイングランド、勝つのはどちらか？

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イングランド 対 アルゼンチン
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フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
ジュード・ベリンガム
トーマス・トゥヘル
リオネル・メッシ
キリアン・エンバペ

ワールドカップ準決勝は、スペイン対フランス、イングランド対アルゼンチンという注目のカードで行われる。

いよいよ本番だ。弱いチームは淘汰され、FIFAが認める世界トップ4だけが残った。ランキング1～4位が準決勝に進んだのはやや地味だが、最高のプレーが見たいファンには最高だ。

残ったのは2つの好カードだ。スペイン対フランスは現時点で最高の組み合わせだ。フランスはゴールを量産する攻撃の怪物で、スペインはほとんど失点しない。

もう一方のイングランド対アルゼンチンも、歴史と因縁が交差する典型的なW杯カードだ。両チームともまだ本領を発揮できていないが、好ゲームが期待される。この2試合を制するのは誰か。そして優勝するのはどの国か。GOALのライターたちが徹底分析する。

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    準決勝の勝者2組を予想し、その理由も述べてください。

    トム・ハインドル：簡単な予想が1つ、難しい予想が1つあります。フランスは現在絶好調で、スペインがベストを尽くしても勝つのは難しいでしょう。2-1でフランスが勝利します。 もう一方の試合は……うわっ！ 両チームとも状態は似ており、調子は良くないがメンタリティは高い。スター頼みで、今回も同様だろう。イングランドが延長で2－1と勝利する。

    アレックス・ラビドゥ：フランスは圧倒的な強さを誇り、ラミン・ヤマル率いるスペインを破るだろう。3－0や4－0の大差も考えられる。イングランド対アルゼンチンは、ここ数年で最も注目されるワールドカップの試合だ。 紙面上の戦力では、大会を通じてイングランドのサイド守備が不安定だったため、アルゼンチンが優位に見える。しかし現在の「スリー・ライオンズ」には、運命のチームといった雰囲気が漂っている。かつてのアーセナル、あるいはNBAファンならニックスを思い起こさせるムードだ。

    不吉に聞こえるかもしれないが、イングランドが勝ち進むと思う。

    ライアン・トルミッチ：アルゼンチンがこのまま逃げ切れるか？ 否。何度も見た展開だ。結局、メッシがチームを救う。今回もそのノウハウで勢い余るイングランドを退けると見る。

    もう一方ではフランスが圧倒的。スペイン、楽しんで。

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    トーマス・トゥヘルとジュード・ベリンガムの間に噂される対立について、どう思いますか？

    TH：ちょっと変わった関係だね。お互い少しうっとうしいけど、そのおかげで両者とも最高のパフォーマンスを引き出せているんだ。 トゥヘルはベリンガムの神経を逆なでするが、彼は意地でプレーする。ベリンガムが反応すれば、トゥヘルは彼を高く評価しない。奇妙な悪循環だ。それでもベリンガムは大会MVP候補で、トゥヘルも試合を完璧に指揮している。

    AL：スポーツファンが目を背けがちな現実がある。職場と同じで、全員が互いを好きである必要はない。重要なのは、関係がプロフェッショナルで生産的かどうかだ。

    本誌ライターが詳しく述べたように、2人には経緯がある。それでも英メディアは、実際にはない対立を大きくしようとしているように見える。試合直後、興奮冷めやらぬベリンガムに質問が飛んだ。1日前に同じ質問がされていれば、彼はもっと外交的な答えを返しただろう。

    ピッチ上のイングランド代表に支障を来さない限り、これ以上の見どころはない。もうこの話題は終わりにしよう。

    RT：現実？大したことはない。イギリスメディアにとっては？大騒ぎの種だ。問題は、メディアの騒動がロッカールームに持ち込まれないようにできるか、そしてイングランド代表にそれを実現できるベテランのリーダーが十分にいるかということだ。とはいえ、ワールドカップの準決勝を控えて、最も避けたいシナリオは、チームのベストプレーヤーが、実質的な理由もなく監督と対立しているという報道だろう。

  • embolo(C)Getty Images

    ブレール・エンボロの2度目の退場は茶番だったのか？また、アルゼンチンが「手助け」を受けているという見方は正しいのか？

    TH：エンボロの判定は、結論は正しくてもプロセスが間違っていた。彼のダイブは酷く、アルゼンチンが怒るのも当然だ。だが、こうした小さな判定を何度もやり直すのはうんざりする。 選手はダイブするし、審判もミスをする。普通なら「立ち上がって」プレーを続行するだけだ。でも今は、審判は彼を退場させないといけない。アルゼンチンは判定で少し運が良かったか？間違いなくそうだ。エジプトのゴールが取り消されたケースの一つは、かなり甚だしいものだった。だが、正直に言おう。メッシに不利な判定を下す審判などいるだろうか？

    AL：判定自体は正しかったが、即座に宣告しようとする姿勢が相手ファンを苛立たせている。米国代表の初戦でミゲル・アルミロン（パラグアイ）が同じ判定を受けた前例はあるが、このような判定は稀だ。過去3試合のノックアウトステージでは、アルゼンチンが50対50の判定で有利に扱われたように見える。 とはいえ、連覇を狙う彼らの立場が判定に影響している可能性もある。どのスポーツでも、審判は拮抗した場面で王者有利に判定しがちだ。

    RT：やったなら罰は受ける。馬鹿げてる？ そうだ。そんな形で試合が終わってほしいか？ 絶対に嫌だ。この夏、みんなVARにうんざりしてるか？ もちろん。それでもダイブはダイブだ。長年、シミュレーションを罰せろと叫んできた。イエローが嫌ならダイブするな。簡単だ。

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  • bellingham(C)Getty Images

    今のところ、この大会で最も活躍している選手は誰だと思いますか？

    TH：ジュード・ベリンガム。これほど圧倒的な存在感を放つワールドカップの選手は、これまで見たことがないかもしれない。

    AL：簡単だ、リオネル・メッシだ。イングランドが優勝すればベリンガムがダークホースになるかもしれない。

    RT：現時点ではジュード・ベリンガムです。決勝が終わったらまた確認しましょう。ノルウェー対イングランド戦は、ベリンガムとエルリング・ハーランドという大会2大MVP候補の対決でした。2人とも自国を背負って戦いました。メッシやムバッペが周囲に支えられたのに対し、ベリンガムは自らを支えにしていました。彼の活躍はそれだけ際立っています。

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    果たして誰が優勝するのだろうか？

    TH：フランスが優勝。決勝でイングランドを破る。

    AL：先ほどの発言と重なるが、今年は不振や呪いが解ける年。次はイングランドの番だ。

    RT：フランス。彼らは最も完成されたチームだ。接戦を勝ち抜き、今は相手を圧倒している。才能に溢れ、見ていて最も楽しい。だが「最もドラマチック」なのはアルゼンチンだ。フランスにドラマは不要。彼らはただ相手を粉砕する。タイトルを取れば、運の話は一切出ないだろう。

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