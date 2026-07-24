Goal.com
ライブ
cm grafica romero inter

翻訳者：

ロメロの代理人がミラノ入り。インテルとの交渉が本格化する一方、トッテナムは5000万ユーロを要求している。

インテル

アルゼンチン人DFはインテルの第一候補となっている。守備陣に大型補強を施したいクラブに対し、トッテナムは5000万ユーロを要求している。

クリスティアン・ロメロの代理人がミラノ入りし、インテルの“クティ”獲得交渉が本格化しているSportitaliaによれば、アルゼンチン人DFの代理人であるチーロ・パレルモが、まさにこの数時間でミラノに到着したという。重要なニュースだ。というのも、インテルのスポーツディレクター、ピエロ・アウジリオが昨日ミラノに戻っていたからだ。これにより、近いうちに両者の会談が行われる可能性がある。



  • トッテナムは5000万を要求している

    インテルの視線は完全に1998年生まれに向けられている。インテルは具体的に動いており、トッテナムと接触。両クラブの話し合いはすでに始まっており、スパーズ主将の退団を容認する構えだが、最低でも5000万ユーロを下回らない金額を求めている。インテルは選手本人の意思を頼りに、その金額の引き下げを狙っている。


    • 広告

  • 給与と交渉

    したがってインテルと話し合う用意はあるが、金額の条件は明確だ。ロメロは昨年、年俸1200万ユーロ（グロス）の大型契約を2029年まで結んだ。昨夜、クティとの交渉が始まり、まずは代理人サイドと接触した。インテルにとっては最優先案件であり、そのため外部の話は保留となっている。代理人の到着がそれを裏づけている。



  • トッテナム退団へ

    アチェルビ、ダルミアン、デ・フライの退団を受け、インテルはシーズン開幕に向けてクリスティアン・キヴに託す新たなDFを探している。アルゼンチン代表の一員として、リーダーとしてワールドカップを戦い終えたクティはトッテナム退団が濃厚で、2018年から2021年にかけてジェノアアタランタでプレーしたイタリアに戻る可能性がある。厳しいシーズンを終えた後、デ・ゼルビとトッテナム首脳陣はプロジェクトの刷新を決断しており、ロメロはもはやその構想に含まれていない。さらにここ数カ月は、チームが残留争いの真っただ中にある中で、本人が足の負傷の治療をアルゼンチンで行う選択をしたことで、クラブとの関係も悪化している

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
カールスルーエSC crest
カールスルーエSC
KSC
インテル crest
インテル
INT