アチェルビ、ダルミアン、デ・フライの退団を受け、インテルはシーズン開幕に向けてクリスティアン・キヴに託す新たなDFを探している。アルゼンチン代表の一員として、リーダーとしてワールドカップを戦い終えたクティはトッテナム退団が濃厚で、2018年から2021年にかけてジェノアとアタランタでプレーしたイタリアに戻る可能性がある。厳しいシーズンを終えた後、デ・ゼルビとトッテナム首脳陣はプロジェクトの刷新を決断しており、ロメロはもはやその構想に含まれていない。さらにここ数カ月は、チームが残留争いの真っただ中にある中で、本人が足の負傷の治療をアルゼンチンで行う選択をしたことで、クラブとの関係も悪化している