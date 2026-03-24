ロメル・ルカク、米国代表およびメキシコ代表との親善試合に向けたベルギー代表から離脱

歴代最多得点者を失ったことは、夏の準備を最終段階に迎えているルディ・ガルシア監督にとって、大きな戦術的課題となっている。 わずか16歳で代表デビューを果たして以来、124試合で驚異的な89ゴールを記録している32歳の彼は、依然としてかけがえのない中心選手である。特に国際舞台での実績を考えると、強豪との対戦において彼の不在は痛手となるだろう。しかし、クラブ首脳陣は、このストライカーに十分な回復期間を与えることが不可欠であると認識しており、目先の親善試合よりも、彼の長期的な戦力としての復帰を優先している。