Getty Images Sport
翻訳者：
ロメル・ルカク、米国代表およびメキシコ代表との親善試合に向けたベルギー代表から離脱
ストライカーは代表戦よりもコンディションを優先する
ESPNによると、ルカクは今後の試合のために大西洋を渡ることはないという。このFWは、コンディションの問題に大きく悩まされ、クラブレベルでの出場時間が制限されるなど、厳しいシーズンを過ごしてきた。過酷な北米遠征を行う代わりに、彼はナポリで追加のトレーニングを行うことを選んだ。ベルギーサッカー協会は火曜日、このベテランストライカーが代表チームに合流するのではなく、現在の代表戦中断期間を利用してコンディション調整に専念することを希望していると確認した。
- Getty Images Sport
歴代最多得点者が去り、大きな穴が開いた
歴代最多得点者を失ったことは、夏の準備を最終段階に迎えているルディ・ガルシア監督にとって、大きな戦術的課題となっている。 わずか16歳で代表デビューを果たして以来、124試合で驚異的な89ゴールを記録している32歳の彼は、依然としてかけがえのない中心選手である。特に国際舞台での実績を考えると、強豪との対戦において彼の不在は痛手となるだろう。しかし、クラブ首脳陣は、このストライカーに十分な回復期間を与えることが不可欠であると認識しており、目先の親善試合よりも、彼の長期的な戦力としての復帰を優先している。
中盤の2選手が体調不良のため欠場
ナポリのスター選手の離脱は、チームがすでに軽度の怪我による危機に直面している中、既存の選手選考の難題をさらに深刻化させるものだ。 月曜日、ベルギーサッカー連盟は、クラブ・ブルッヘのMFハンス・ヴァナケンとアーセナルのウイング、レアンドロ・トロサールも体調不良のため遠征に参加しないことを明らかにした。両選手は当初、金曜日にガルシア監督によって28名の招集メンバーに選出されていた。ベルギーサッカー連盟は彼らの欠場について、「最適な条件下でリハビリを継続できるようにするため」との判断を示しており、大西洋横断の遠征を控えたチームは戦力が大幅に手薄となる見通しだ。
- Getty Images Sport
ベルギーのワールドカップでの戦いが待ち受けている
アメリカおよびメキシコとの親善試合を終えた「赤い悪魔」は、間近に迫ったワールドカップ本大会へと完全に焦点を移すことになる。 グループGに組み込まれたベルギーは、6月中旬から始まる一連の厳しい試合に臨むことになる。6月15日にエジプトとの初戦を皮切りに、ちょうど6日後にはイランと対戦する。グループステージ最終戦は6月27日のニュージーランド戦となる。こうした多様な強豪国を相手に戦うには、万全のコンディションで結束力の高いチームが必要であり、それが現在、コーチ陣が選手のコンディション管理に極めて慎重に取り組んでいる理由である。