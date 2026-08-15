Anadolu Agency
翻訳者：
ロメル・ルカク、移籍完了でフェネルバフチェのファンにゴール以上のものを約束
多才なFWが挑戦を受け入れる
ルカクは、欧州の主要大会で得点を量産してきた実績を持つストライカーとしてだけでなく、ピッチ外での卓越した語学力でも広く知られている。経験豊富な点取り屋は、オランダ語、フランス語、英語、リンガラ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語の7カ国語を自在に操る。トルコのサッカー文化にスムーズに溶け込むことを強く望むこのベルギー人は、チームメートやクラブスタッフ、そしてイスタンブールの情熱的なファンとの結びつきをより深めるため、現地の言語習得に意欲を見せている。
- Belga
新戦力がコミュニケーションを最優先に据える
フェネルバフチェのYouTubeチャンネルで行われた公式お披露目の場で、この夏の新戦力は言語を早く習得したいという意欲を明かした。「月曜日からレッスンを始めるつもりだ。トルコ語を学びたい。これまでプレーしてきたどのクラブでも、常に人々と話せるようになりたいと思っていた。うまくいけば3〜4カ月でトルコ語を話せるようになるはずだ。簡単ではないだろうが、ベストを尽くす」
また、ついに移籍が決まったことへの安堵も口にし、「実はこの1カ月、ずっとこれを待っていた。ここに来られて光栄だし、長い間望んでいたことだ」と付け加えた。
自身のルーツがモチベーションの源だ
ルカクがトルコに特別な思いを抱くのは、1990年代に同国でプレーしていた亡き父の存在があるからだ。「父は1996年にトルコでプレーしていた。だからこの美しい国は、私にとって第二の故郷なんだ。あの頃のことは今でも鮮明に覚えている。あの時、プロサッカー選手になりたいと思った」
さらに、新クラブとの驚くべき家族の縁についても振り返った。「兄の［ジョルダン］もここでプレーしていた。父がトルコで決めた最後のゴールは、実はフェネル戦だった。そして、私がこれまでトルコでプレーした唯一の試合も、まさにこのスタジアムだった。フェネルバフチェでプレーすることは、私に必要なことだった」
- Anadolu Agency
欧州プレーオフの試練が迫る
経験豊富なFWは現在、試合でのコンディションを最高レベルまで引き上げるべく時間との戦いを強いられており、土曜夜のスュペル・リグ開幕戦、敵地でのゲンチレルビルリイ戦への出場は不透明となっている。フェネルバフチェはその後、厳しいチャンピオンズリーグ・プレーオフ第1戦のフランス勢オリンピック・リヨン戦に意識を切り替える。全体的な準備状況にはなお疑問が残っており、このベルギー人選手が厳しいシーズン序盤でどれだけ早くチームに溶け込み、最前線を担えるかはまだ分からない。
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