ルカクがトルコに特別な思いを抱くのは、1990年代に同国でプレーしていた亡き父の存在があるからだ。「父は1996年にトルコでプレーしていた。だからこの美しい国は、私にとって第二の故郷なんだ。あの頃のことは今でも鮮明に覚えている。あの時、プロサッカー選手になりたいと思った」

さらに、新クラブとの驚くべき家族の縁についても振り返った。「兄の［ジョルダン］もここでプレーしていた。父がトルコで決めた最後のゴールは、実はフェネル戦だった。そして、私がこれまでトルコでプレーした唯一の試合も、まさにこのスタジアムだった。フェネルバフチェでプレーすることは、私に必要なことだった」