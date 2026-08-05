したがってルカクは、この移籍市場でナポリを去る見通しとなった。在籍はわずか2シーズンで、そのうち最後のシーズンはプレシーズン中に負った重傷の影響を大きく受けていた。

クラブと選手の思いは一致している。契約満了日の2027年6月30日を大きく前にして、双方は早期の別れに向かっている。アッレグリが以前から“ビッグ・ロム”の熱心な支持者である可能性はあるが、ナポリの方針は一度も揺らいでいない。ホイルンドに投じられた資金が序列を裏付けており、ルカクはそのデンマーク人選手の後塵を拝する立場に置かれている。

ただし、デ・ラウレンティスは譲らない。33歳になったばかりのベルギー人を手放すにあたり、少なくとも1000万ユーロを求めている。