ロメル・ルカクとナポリは決別に向かっており、今回は避けられそうにない。ベルギー代表としてワールドカップに参加していた同選手は、本日、カステル・ディ・サングロで行われるトレーニングキャンプに合流する予定だった。しかし、トレーニングに姿を見せないことを決めた。
昨季の軋轢は、3月下旬の代表ウィーク後に頂点に達した。選手がイタリアに戻らなかったためだ。ナポリはこれを受けて同選手をチーム内で周縁的な立場に追いやり、この判断はコンテも共有していた。両者の決裂は、もはや修復不可能に見える。
ロメル・ルカクとナポリは決別に向かっており、今回は避けられそうにない。ベルギー代表としてワールドカップに参加していた同選手は、本日、カステル・ディ・サングロで行われるトレーニングキャンプに合流する予定だった。しかし、トレーニングに姿を見せないことを決めた。
昨季の軋轢は、3月下旬の代表ウィーク後に頂点に達した。選手がイタリアに戻らなかったためだ。ナポリはこれを受けて同選手をチーム内で周縁的な立場に追いやり、この判断はコンテも共有していた。両者の決裂は、もはや修復不可能に見える。
したがってルカクは、この移籍市場でナポリを去る見通しとなった。在籍はわずか2シーズンで、そのうち最後のシーズンはプレシーズン中に負った重傷の影響を大きく受けていた。
クラブと選手の思いは一致している。契約満了日の2027年6月30日を大きく前にして、双方は早期の別れに向かっている。アッレグリが以前から“ビッグ・ロム”の熱心な支持者である可能性はあるが、ナポリの方針は一度も揺らいでいない。ホイルンドに投じられた資金が序列を裏付けており、ルカクはそのデンマーク人選手の後塵を拝する立場に置かれている。
ただし、デ・ラウレンティスは譲らない。33歳になったばかりのベルギー人を手放すにあたり、少なくとも1000万ユーロを求めている。
ルカクの高額契約も、ナポリの判断に重くのしかかっている。現在の年俸は総額で約1100万ユーロに上り、これはクラブ財政に大きな負担を与える数字であり、実際には既定の第一候補であるセンターフォワードのバックアップにすぎない選手に支払う金額として正当化できるものではない。
では、ルカクは来季どこでプレーするのか。次のクラブはどこになるのか。答えは欧州ではない可能性が高い。ベルギー代表FWには以前からサウジアラビアの関心が伝えられてきたが、とりわけMLSからの関心が強く、アトランタ・ユナイテッドが米国行きを実現させようとしている。ロメルはMLSという選択肢に惹かれており、タタ・マルティーノ率いるチームからのオファーがデ・ラウレンティス氏の求める1000万ユーロに近づけば、交渉は早期にまとまる可能性がある。
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