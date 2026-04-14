ロメル・ルカクは、負傷騒動により今季残り試合のナポリ登録メンバーから外される見込みで、復帰の道は絶たれた。

問題は、FWの体調管理を巡る意見の相違だ。代表離脱後、彼はイタリアで検査を受けず、外部の医師の診断を求めた。この対応に王者は「信頼の欠如」を感じ、怒っている。ナポリ首脳陣は「規定違反で侮辱された」と主張する。

スポーツディレクターのマンナは、1-0で勝利したACミラン戦前にこう語った。「ロメルは代表でベルギーへ行き、怪我で調子を落とした。それでも我々の要請を無視し、現地で練習を続けた。治療を止めはしないが、ナポリで話し合いたかった。 チームの一体性と敬意は最優先だ。今は話しても意味がない。なぜならロメルはここにはいないからだ。彼はベルギーでトレーニングに励んでおり、1週間以内に戻ってくるだろうと私は考えている。しかし、彼にはその結果が伴うことを理解しているはずだ。」