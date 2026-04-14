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ロメル・ルカクは、負傷騒動により今季残り試合のナポリ登録メンバーから外される見込みで、復帰の道は絶たれた。
カステル・ヴォルトゥルノでの関係悪化
『ラ・レプッブリカ』紙によると、ルカクとナポリの関係は決裂寸前だ。彼のチーム復帰は4月20日に延期されたが、今季残りの試合でメンバーから外される可能性がある。代表戦後にクラブ施設に戻る予定だった32歳のルカクは、新たな股関節の炎症治療のためアントワープに残った。 ハムストリングの負傷で出場機会が限られた今季、彼は股関節の炎症治療のためアントワープに残った。ナポリは彼の無断欠席を「ゼロトレランス」とし、懲戒処分と今後の練習参加を検討すると発表した。
彼は火曜日にアントニオ・コンテ監督とスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナと面談し、状況を説明する予定で、これがナポリでのキャリアを救う最後のチャンスになる可能性もある。
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追放のきっかけとなった怪我の騒動
問題は、FWの体調管理を巡る意見の相違だ。代表離脱後、彼はイタリアで検査を受けず、外部の医師の診断を求めた。この対応に王者は「信頼の欠如」を感じ、怒っている。ナポリ首脳陣は「規定違反で侮辱された」と主張する。
スポーツディレクターのマンナは、1-0で勝利したACミラン戦前にこう語った。「ロメルは代表でベルギーへ行き、怪我で調子を落とした。それでも我々の要請を無視し、現地で練習を続けた。治療を止めはしないが、ナポリで話し合いたかった。 チームの一体性と敬意は最優先だ。今は話しても意味がない。なぜならロメルはここにはいないからだ。彼はベルギーでトレーニングに励んでおり、1週間以内に戻ってくるだろうと私は考えている。しかし、彼にはその結果が伴うことを理解しているはずだ。」
夏の移籍が迫る中、コンテの忠誠心が試される
チームメイトのマッテオ・ポリターノとレオナルド・スピナッツォーラは、父を亡くした彼の精神的負担を強調し擁護した。しかしコンテ監督は彼の忠誠心に疑問を抱いている。2024年8月、チェルシーから3000万ユーロで獲得したが、今季は5試合1得点にとどまり、欠場による戦術混乱も相まって方針の見直しを余儀なくされた。結果として夏の移籍が現実味を帯びている。 6月以降も残留する可能性は低い。ナポリは買い手を見つけ、巨額年俸を削減し、ピッチ外の問題に振り回されない団結したチーム再構築を目指す必要がある。
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ナポリ、欧州での地位確保と優勝争いを推進
ルカクが離脱したナポリは、セリエA残り6試合に集中する。現在66ポイントで2位だが、首位インテルとは9ポイント差。チャンピオンズリーグ出場権を確保し、ACミランとの2位争いを制し、わずかな優勝の望みを繋ぐため、ラツィオ、クレモネーゼ、コモ戦が重要だ。