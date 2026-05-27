ロメル・ルカクは「苛立ちを隠せない」と語り、「大げさな」怪我のリハビリ騒動の末、ナポリ残留の意向を表明した。

2025-26シーズン、ルカクとクラブ首脳の間に亀裂が生じた。3月の代表戦後、ルカクがトレーニング施設に戻らなかったことで対立は頂点に達した。コンテ監督は怒りを顕にし、後日ハムストリングのリハビリについて話し合うため施設を訪れた際、ルカクが直接連絡しなかったことに「失望した」と語った。

その後、コンテはナポリを去り、イタリア代表監督就任が噂されている。2027年6月まで契約が残るルカクは退団を模索しておらず、「契約はあと1年ある。僕はナポリの選手だ。退団を願い出るタイプではない」と語った。