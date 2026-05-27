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ロメル・ルカクは「苛立ちを隠せない」と語り、「大げさな」怪我のリハビリ騒動の末、ナポリ残留の意向を表明した。
自身の将来に対する強気の姿勢
ルカクは、怪我や私生活での問題で苦しんだ今シーズンも、ナポリを離れるつもりはないと明言した。2024年8月にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナに加入したストライカーは、2年目のセリエAで5試合途中出場にとどまり、リズムをつかめなかった。
『ラ・デルニエール・ウール』紙のインタビューでは「イタリアの一部報道には苛立ちを感じた。彼らは話を大きくしすぎた。ベルギーに来たのは休暇のためではなく、できるだけ早くベストな状態を取り戻すためだった。今はクラブとの関係も順調だ。私の行動理由を理解してほしい。クラブへの愛は変わっていない」と語った。
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コーチ陣との対立
2025-26シーズン、ルカクとクラブ首脳の間に亀裂が生じた。3月の代表戦後、ルカクがトレーニング施設に戻らなかったことで対立は頂点に達した。コンテ監督は怒りを顕にし、後日ハムストリングのリハビリについて話し合うため施設を訪れた際、ルカクが直接連絡しなかったことに「失望した」と語った。
その後、コンテはナポリを去り、イタリア代表監督就任が噂されている。2027年6月まで契約が残るルカクは退団を模索しておらず、「契約はあと1年ある。僕はナポリの選手だ。退団を願い出るタイプではない」と語った。
ベルギーの復興への道
ルカクをめぐる論争の焦点は、彼がクラブの医療スタッフ不在の場所で怪我を回復した決断にある。メディアはベルギー滞在をチームからの距離を置く証拠と報じたが、33歳のルカクは回復に集中していたと主張している。彼は春以降ナポリの試合に出場しておらず、国内リーグや国際大会に向けた準備が整っているのか疑問視されている。 コンテ監督の退任で再構築を進めるナポリでも、ルカクはロッカールームの要である。
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ワールドカップを見据えて
試合勘に不安があるにもかかわらず、ベルギー代表は歴代最多得点者への信頼を揺るがせていない。ルカクはワールドカップ代表に選ばれた。しかし昨年6月のウェールズとの予選以来、レッドデビルズでプレーしていない。これは大きな信頼の証だ。 ベルギーは6月15日にエジプトと初戦を戦い、21日にイラン、26日にニュージーランドと対戦しグループステージを締める。