ロメル・ルカクは、セネガル戦でベルギー代表が土壇場で得たPKを蹴る準備が精神的にできていなかったと認め、延長戦で決勝点を決めたユリ・ティエレマンスがキッカーを務めた理由を説明した。

ベルギーは0－2で86分までリードを許し、敗退目前だった。しかしルカクが86分に1点を返し、ティエレマンスが89分に同点弾。延長戦の末にセネガルを破り、次ラウンドへ進んだ。この大逆転について問われたルカクは「ストレスの多い試合にはうんざりだ」と冗談を飛ばした。

「こんな言い方をして申し訳ないが、俺たちはとてつもない度胸を持っていた。これこそ、この規模の試合に必要なものだ。正直、こうした心臓が止まりそうな試合にはもううんざりだ」と語り、2018年W杯で日本を逆転した伝説的な試合にも言及した。