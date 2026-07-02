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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

ロメル・ルカクは、セネガル戦でベルギー代表が土壇場で得たPKを蹴る準備が精神的にできていなかったと認め、延長戦で決勝点を決めたユリ・ティエレマンスがキッカーを務めた理由を説明した。

ロメル・ルカク
ベルギー
ワールドカップ
ベルギー 対 セネガル
ユーリ・ティーレマンス
セネガル

ロメル・ルカクは、ベルギーがセネガルに3-2で劇的な延長戦勝利を収めた試合でPKを譲った理由を明かした。代表最多得点者でありながら、ナポリのFWは試合終了間際のプレッシャーがかかるPKを蹴る自信がなかったという。この判断により、ユーリ・ティエレマンスがヒーローとなり、レッドデビルズは逆転勝利を遂げた。

  • ルカクは個人の栄光よりチームを優先する

    延長終盤、ベルギーにPKが与えられた。主将ルカクは精神的な疲労を感じ、自らキッカーを辞退。

    試合終了後、ナポリ所属のストライカーはRTBFの取材にこう語った。「蹴るつもりだったが、精神的にまだ苦しい。だからユーリに譲った。重要なのは僕ではなく、チームが勝つことだ。」


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  • Romelu Lukaku - Belgium 2026Getty

    私生活も仕事も厳しい時期

    ルカクの精神状態は複雑だ。元チェルシーの彼はナポリでの2025-26シーズンを公式戦64分しか出場できず、リズムと自信を失い、33歳の肩に重くのしかかっている。



  • ベルギー人選手が劇的な逆転勝利

    ベルギーは0－2で86分までリードを許し、敗退目前だった。しかしルカクが86分に1点を返し、ティエレマンスが89分に同点弾。延長戦の末にセネガルを破り、次ラウンドへ進んだ。この大逆転について問われたルカクは「ストレスの多い試合にはうんざりだ」と冗談を飛ばした。

    「こんな言い方をして申し訳ないが、俺たちはとてつもない度胸を持っていた。これこそ、この規模の試合に必要なものだ。正直、こうした心臓が止まりそうな試合にはもううんざりだ」と語り、2018年W杯で日本を逆転した伝説的な試合にも言及した。

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    ベルギーはベスト16を狙う

    ベルギーは劇的な勝利でワールドカップを続行し、ベスト16でアメリカと対戦する。ガルシア監督率いるチームは、この逆転劇で得た自信を飛躍の糧とする。

    シアトルでの苦闘を経て、チームはさらに団結した。ルカクは「こうした勝利がチームを一つにし、ファンにも選手にも美しい」と語った。




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