ロメル・ルカクはナポリで控えになることを拒否する見込みで、代理人は「望まれていない」場所には留まらないと警告している。

ナポリのスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナ氏が「ルカクが休暇から戻り次第、今後の進め方を話し合う」と明かした。これを受け、代理人のパストーレロ氏は、ルカクが2026-27シーズンに控え選手となることを受け入れるかどうかを問われた。彼は「もちろん、そんなことはない。彼は並外れた選手で、世界屈指のストライカーだ。我々にとって、そんな状況を受け入れるのは難しい」と答えた。

序列はあっても、最終的にはピッチでのパフォーマンスがすべてだ。マンナのコメントには、2人のトップストライカーを抱える財政面も影響しているかもしれない。」

契約延長や給与調整の可能性について、代理人は「契約延長を提案するのにも追加コストがかかる。給与だけでなく、ロメルは実績に見合う待遇が必要だ。年俸を長期に分散させる段階ではない」と続けた。

さらに「昨季の不調は彼だけの責任ではない。希望する場所でトレーニングを続けていれば、もっと早く復帰し、W杯で主導的な役割を果たせたかもしれない。ロメルは自分を必要としない場所には留まらない。クラブの戦略には正当性がある」と結んだ。