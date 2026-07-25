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翻訳者：
ロメル・ルカクはナポリで控えになることを拒否する見込みで、代理人は「望まれていない」場所には留まらないと警告している。
ルカク、控えの役割を拒否
ルカクの代理人パストレロ氏は、2026-27シーズンにナポリで控えになることはないと強調した。 スカイ・スポーツ・イタリアの取材に、彼は契約最終年を迎えるルカクの将来が不透明だと語った。ルカクはプレシーズン中の筋肉損傷で2025-26シーズンをほぼ全休し、クラブでの出場時間は64分にとどまっている。
- LaPresse
エージェントが階層構造の問題に取り組む
ナポリのスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナ氏が「ルカクが休暇から戻り次第、今後の進め方を話し合う」と明かした。これを受け、代理人のパストーレロ氏は、ルカクが2026-27シーズンに控え選手となることを受け入れるかどうかを問われた。彼は「もちろん、そんなことはない。彼は並外れた選手で、世界屈指のストライカーだ。我々にとって、そんな状況を受け入れるのは難しい」と答えた。
序列はあっても、最終的にはピッチでのパフォーマンスがすべてだ。マンナのコメントには、2人のトップストライカーを抱える財政面も影響しているかもしれない。」
契約延長や給与調整の可能性について、代理人は「契約延長を提案するのにも追加コストがかかる。給与だけでなく、ロメルは実績に見合う待遇が必要だ。年俸を長期に分散させる段階ではない」と続けた。
さらに「昨季の不調は彼だけの責任ではない。希望する場所でトレーニングを続けていれば、もっと早く復帰し、W杯で主導的な役割を果たせたかもしれない。ロメルは自分を必要としない場所には留まらない。クラブの戦略には正当性がある」と結んだ。
ストライカーの移籍市場は依然として停滞している
パストレッロ氏のコメントは、ナポリが攻撃陣の微妙な状況に対処する中で高まる緊張関係を浮き彫りにしている。両者の関係は3月、ルカクがクラブの許可なくベルギーで独自トレーニングを行い、クラブの怒りを買ったことですでにぎくしゃくしていた。ロレンツォ・ルッカの加入で状況はさらに複雑化し、チーム内に高額スターFWが過剰に集中する恐れがある。
- AFP
議論は復帰後に再開する。
このフォワードの移籍は、現在停滞している世界的なストライカー市場の影響を受ける見込みだ。ナポリはルカクが復帰したらすぐ方針を決め、来シーズン終了時にこの33歳ストライカーをフリーで失うリスクを避けなければならない。
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