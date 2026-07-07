試合前、トランプ大統領とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が電話会談を行い、独立すべき懲戒委員会の判断に介入したとしてメディアや専門家から批判が上がった。

ベルギーサッカー協会の異議申し立てにもかかわらずバログンは出場し、3得点を挙げているエースを先発起用した。しかしチームは1－4で敗退。

ベルギー代表の公式Xアカウントは、ロメル・ルカクが終盤に決めたゴールの写真とともに「Overturn this（これを覆せ）」と投稿し、バログンへの出場停止処分を皮肉った。