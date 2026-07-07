この試合は、米国代表FWフォラリン・バログンの物議を醸した「処分免除」で影を落とした。バログンは前戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でレッドカードを受け出場停止となったが、FIFAが抗議を受け処分を取り消していた。
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ロメル・ルカクの終盤弾で、ドナルド・トランプ氏が嘲笑される。W杯でベルギー代表が米大統領をからかった。
試合前、トランプ大統領とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が電話会談を行い、独立すべき懲戒委員会の判断に介入したとしてメディアや専門家から批判が上がった。
ベルギーサッカー協会の異議申し立てにもかかわらずバログンは出場し、3得点を挙げているエースを先発起用した。しかしチームは1－4で敗退。
ベルギー代表の公式Xアカウントは、ロメル・ルカクが終盤に決めたゴールの写真とともに「Overturn this（これを覆せ）」と投稿し、バログンへの出場停止処分を皮肉った。
ルカク、ゴール後のパフォーマンスと小躍りで挑発
ルカクはコーナーフラッグへ走りながら両手を耳に当て、静かなシアトルのスタジアムをさらに挑発した。コーナーフラッグ付近で数人のチームメイトと踊り、それはトランプ米大統領の有名なダンスをパロディにしたように見えた。
ベルギーの新聞『ヘット・ラーステ・ニウス』は「大統領閣下、ベルギーよりご挨拶。トランプ氏はこれをどう思うか。レッド・デビルズが米大統領のダンスを真似てゴールを祝った」と伝えた。 『Voetbalkrant』も「レッド・デビルズがトランプ氏をからかっている。試合終了のホイッスル後、ピッチで注目すべきパフォーマンスが行われた」と伝えた。
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ワールドカップの開催国はすべて、ベスト16で敗退した
ベルギーは米国守備陣の弱さを突いた。チャールズ・デ・ケテラール（9分、33分）とハンス・ヴァナケン（57分）が得点を重ねた。共催国ドイツはマリク・ティルマン（31分）の一時同点弾のみだった。
この結果、米国はベスト16に進んだ3つの開催国の中で最後に敗退した。カナダはモロッコに大差で、メキシコはイングランドに2－3で敗れていた。
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