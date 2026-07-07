ロメル・ルカクの後半弾後、トランプ大統領が嘲笑される。ベルギー代表が「トランプ・ダンス」でからかった。

試合前、トランプ大統領とFIFAのインファンティーノ会長が電話会談を行い、独立すべき懲戒委員会の判断に介入したとしてメディアや専門家から批判が上がった。

ベルギーサッカー協会の異議申し立てにもかかわらず、バログンは出場を許可され、ポチェッティーノ監督は大会3ゴールのストライカーを先発起用した。しかし、ASモナコのストライカーはチームの1－4敗退を防げなかった。米国代表は「レッド・デビルズ」に敗れ、その後多くの嘲笑にさらされた。

ベルギー代表の公式Xアカウントは、ロメル・ルカクが終盤に決めたゴールの写真に「Overturn this」と投稿し、バログンの出場停止処分を皮肉った。