この試合は、米国代表FWフォラリン・バログンの「処分免除」で騒動となった。前戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でレッドカードを受け出場停止となったが、抗議により処分が取り消された。
翻訳者：
ロメル・ルカクの後半弾後、トランプ大統領が嘲笑される。ベルギー代表が「トランプ・ダンス」でからかった。
試合前、トランプ大統領とFIFAのインファンティーノ会長が電話会談を行い、独立すべき懲戒委員会の判断に介入したとしてメディアや専門家から批判が上がった。
ベルギーサッカー協会の異議申し立てにもかかわらず、バログンは出場を許可され、ポチェッティーノ監督は大会3ゴールのストライカーを先発起用した。しかし、ASモナコのストライカーはチームの1－4敗退を防げなかった。米国代表は「レッド・デビルズ」に敗れ、その後多くの嘲笑にさらされた。
ベルギー代表の公式Xアカウントは、ロメル・ルカクが終盤に決めたゴールの写真に「Overturn this」と投稿し、バログンの出場停止処分を皮肉った。
なぜベルギー人は「ランプ・ダンス」を踊ったのでしょうか？
ルカクはコーナーフラッグへ走りながら両手を耳に当て、静まったシアトルのスタジアムをさらに挑発した。コーナーフラッグ付近で数人のチームメイトと踊ったその動きは、トランプ米大統領の有名なダンスをパロディにしたように見えた。
ベルギーの新聞『ヘット・ラーステ・ニウス』は「大統領閣下、ベルギーよりご挨拶。トランプ氏はこれをどう思うか。レッド・デビルズが米大統領のダンスを真似てゴールを祝った」と報じた。 『Voetbalkrant』も「レッド・デビルズがトランプ氏をからかっている。試合終了のホイッスル後、ピッチで注目すべきパフォーマンスが行われた」と伝えた。
- Getty Images Sport
ワールドカップの開催国はすべて、ベスト16で敗退した
ベルギーは米国守備陣の弱さを突いた。チャールズ・デ・ケテラール（9、33分）とハンス・ヴァナケン（57分）が得点を重ねた。共催国ドイツはマリク・ティルマン（31分）の一時同点弾のみだった。
この結果、米国はベスト16に進んだ3つの開催国の中で最後に敗退した。カナダはモロッコに大差で、メキシコはイングランドに2－3で敗れていた。
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