AFP
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ロメル・ルカクの代理人がナポリとの和解を目指している。ストライカーは練習への復帰を拒否している。
懲戒処分を避けるため、担当者が介入した
スカイの報道によると、ルカクの代理人は、選手とクラブの間で高まりつつある対立を和らげるため、ナポリの首脳陣と活発な協議を行っているという。 32歳のストライカーが、指示通りイタリアに戻るのではなく、アントワープに残って民間クリニックでトレーニングを行うことを選んだことを受け、緊張は大幅に高まった。イタリアからの報道によると、今回の協議の主な目的は、この状況が公式な処分やトップチームからの長期的な除外につながらないようにすることにある。
ナポリは金銭的制裁から歩み寄りの姿勢へと転換し、正式な最後通告ではなく、平和的な解決を選んでいる。双方は、ルカクのイタリア復帰を円滑に進めるため、72時間以内に最終的な解決策を見出すことを望んでいる。
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コンテ監督とクラブ首脳陣は、選手たちの自主管理に不満を抱いている
外交的な対応が取られているにもかかわらず、クラブ内部の不満は依然として高まっている。コンテ監督とナポリの首脳陣は、カステル・ヴォルトゥルノでの予定されていた練習を欠席したこのストライカーに対し、「激怒」していると報じられている。コンテ監督自身が予定通りの休暇で不在の間、アシスタントのクリスティアン・ステリーニが練習を指揮しており、ルカクはリハビリを継続するために練習に参加することが期待されていた。
ルカクの許可なくベルギーで独自の回復プログラムを行うという決断は、規律違反と見なされた。この連携の欠如がナポリとの間に亀裂を生じさせ、現在、代理人はチーム内でのルカクの立場を守るため、必死にその修復を図っている。
不振が続くことで、膠着状態にさらなるプレッシャーがかかっている
このピッチ外での摩擦は、ベルギー代表選手にとって極めて厳しい時期に起こった。彼は2025-26シーズンをこれまで苦戦を強いられてきた。長引くハムストリングの故障によりピッチ上での活躍が制限され、リズムや試合勘をほとんど取り戻せていない。現在までに、各種大会通算7試合でわずか64分間の出場にとどまり、得点も1点のみにとどまっている。
こうした影響力の欠如が、米国およびメキシコとの親善試合に向けたベルギー代表からの離脱を決断した主な要因となった。この休養期間を利用して完全なコンディションを取り戻すつもりだったが、その結果生じたナポリとの対立は、スタメン復帰への道をさらに複雑なものにしてしまった。従来、このフォワードを断固として擁護してきたコンテ監督は、自らの権威に異議を唱えたと思われる選手を、いかにチームに再統合するかというジレンマに直面している。
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2026年ワールドカップの影響が色濃く出ている
この騒動は、2026年のワールドカップを控えたルカクのベルギー代表での立場を危うくする恐れがある。ナポリとの確執により出場機会が減れば、ベルギー代表の歴代最多得点者であり主力ストライカーとしての彼の役割が問われることになるかもしれない。