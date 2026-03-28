ロメル・ルカクの代理人がナポリとの和解を目指している。ストライカーは練習への復帰を拒否している。

スカイの報道によると、ルカクの代理人は、選手とクラブの間で高まりつつある対立を和らげるため、ナポリの首脳陣と活発な協議を行っているという。 32歳のストライカーが、指示通りイタリアに戻るのではなく、アントワープに残って民間クリニックでトレーニングを行うことを選んだことを受け、緊張は大幅に高まった。イタリアからの報道によると、今回の協議の主な目的は、この状況が公式な処分やトップチームからの長期的な除外につながらないようにすることにある。

ナポリは金銭的制裁から歩み寄りの姿勢へと転換し、正式な最後通告ではなく、平和的な解決を選んでいる。双方は、ルカクのイタリア復帰を円滑に進めるため、72時間以内に最終的な解決策を見出すことを望んでいる。