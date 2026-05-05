ロメル・ルカクに復帰の道がが開かれるか？代理人によると、アントニオ・コンテ監督は怪我で離脱していたナポリのストライカーを復帰させる可能性があるという。

ルカクの代理人フェデリコ・パストレロ氏は、選手とコンテ監督の間に築かれた強い絆を強調した。

ベルギーのDAZNの取材に答え、パストレロは「コンテもルカクも私がよく知る情熱的な人間だ」と語り、両者の強い絆と激しい関係性を認めた。

ストライカーの最近の欠場や、クラブを苛立たせたコミュニケーション不足について問われると、パストレロは次のように付け加えた。「数日前に会談するのは最善のタイミングではなかった。今日、彼らは再び会ってトレーニングに復帰し、その後、監督が彼を起用するかどうかを決めるだろう」