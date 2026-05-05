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ロメル・ルカクに復帰の道がが開かれるか？代理人によると、アントニオ・コンテ監督は怪我で離脱していたナポリのストライカーを復帰させる可能性があるという。
ルカクがカステル・ヴォルトゥルノに戻る
ルカクが約1ヶ月ぶりにナポリのトレーニング施設カステル・ヴォルトゥルノに復帰した。代表戦期間中の無断欠席でクラブの怒りを買い、立場が危ぶまれていた。
以前ナポリ市内に短期間滞在した際もコーチやチームメイトとの接触を避けていたが、今回の復帰で緊張は和らいだ。シーズン終盤に向け、スタメン復帰の可能性も出てきた。
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パストレロがコンテとの関係について語る
ルカクの代理人フェデリコ・パストレロ氏は、選手とコンテ監督の間に築かれた強い絆を強調した。
ベルギーのDAZNの取材に答え、パストレロは「コンテもルカクも私がよく知る情熱的な人間だ」と語り、両者の強い絆と激しい関係性を認めた。
ストライカーの最近の欠場や、クラブを苛立たせたコミュニケーション不足について問われると、パストレロは次のように付け加えた。「数日前に会談するのは最善のタイミングではなかった。今日、彼らは再び会ってトレーニングに復帰し、その後、監督が彼を起用するかどうかを決めるだろう」
「無視」への対処法
ナポリ対クレモネーゼ戦をきっかけに、両者の間に緊張が表面化した。コンテ監督は、ルカクが前回ナポリに滞在した際、療養中であったにもかかわらずチームに連絡を取ろうとしなかったと失望を隠さず語った。
クレモネーゼ戦後、コンテは「私のドアはいつも開いている。だが誰もノックしなかった。それが悲しい」と語った。この発言で再会は気まずくなると思われたが、代理人は「両者とも情熱的だから、ピッチで解決する」と展望した。
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シーズン終盤に向けた重要な決断
ルカクがチームに復帰したことで、ナポリの今後の試合におけるスタメン構成に注目が集まっている。マラドーナ・スタジアムでの彼の将来は依然として不透明だが、当面の焦点は、コンテ監督の戦術的要求を満たすために必要なコンディションと調子を取り戻せるかどうかだ。
代理人のパストーレロは次期移籍先について言及を避けたが、今は「現在」が最優先だ。練習に復帰した「ビッグ・ロム」は、疎外状態から脱する第一歩を踏み出した。最終判断は、彼の能力を最も引き出せる監督に委ねられている。