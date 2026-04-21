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ロメル・ルカクとナポリ、リハビリ巡る対立後に「建設的な話し合い」を実施
ナポリでは緊張が和らいだ
ルカクとナポリの関係は、選手とクラブ幹部が「建設的な話し合い」を行ったことで改善に向かっている。この32歳のフォワードは、再発したハムストリングの怪我を治すため、クラブの施設ではなく母国ベルギーで治療を受けていた。
『The Athletic』によると、双方はルカクが母国でリハビリを続けることで合意。ルカクはまもなくナポリに戻り、その後2026年W杯に向けたベルギー代表に合流する予定だ。
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ルカクが事実を明らかにした
ルカクはSNSで広がる憶測を否定し、パルテノーペイへの忠誠を即座に表明した。彼はインスタグラムに「数週間体調が優れず、ベルギーで検査を受けた。その結果、瘢痕組織近くの腸腰筋に炎症と腫れがあることが分かった」と投稿した。
「ナポリに背を向けることは決してない。プレーしてチームを勝たせたいが、今は完全に治すことが最優先だ。最近はその状態ではなく、それが精神的な負担にもなっていた」
クラブは懲戒処分を見送った
この決着は、数週間前まで抜本的措置を検討していたと報じられたナポリに安堵をもたらした。 3月下旬、ルカクが予定されていた練習に姿を見せなかったため、ナポリは懲戒処分を検討していると報じられた。クラブは声明で、イタリアへの帰国を求める正式要請に応じなかったと主張した。しかし月曜日の会談で処分は棚上げとなり、ルカクをピッチに戻すための協力的な対応に切り替えた。
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困難な選挙戦
ルカクにとって今年は悔しい一年だった。昨年8月のプレシーズンでハムストリングを傷め、今シーズンは7試合の途中出場のみ。ナポリデビューシーズンとは対照的だ。チェルシーから3000万ユーロ（2520万ポンド）で移籍した彼は14ゴール11アシストを記録し、チームのセリエA優勝に貢献した。 契約は2027年夏までで、クラブは彼の長期的なコンディション維持に注力している。