ロメル・ルカクとナポリ、リハビリ巡る対立後に「建設的な話し合い」を実施

ルカクはSNSで広がる憶測を否定し、パルテノーペイへの忠誠を即座に表明した。彼はインスタグラムに「数週間体調が優れず、ベルギーで検査を受けた。その結果、瘢痕組織近くの腸腰筋に炎症と腫れがあることが分かった」と投稿した。

「ナポリに背を向けることは決してない。プレーしてチームを勝たせたいが、今は完全に治すことが最優先だ。最近はその状態ではなく、それが精神的な負担にもなっていた」