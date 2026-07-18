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ロメル・ルカクがMLS移籍か。ナポリ退団が予想される中、アヤックスとモナコは米クラブと争奪戦に臨む。
MLSがルカクの獲得競争に参入
『トゥットスポルト』によると、ルカクはヨーロッパ以外でプレーする可能性が出てきた。MLSが現実的な選択肢で、ニューヨーク・シティFCがワールドカップでの活躍で価値が上がったルカクを「マーキー・サイン」候補としている。
ナポリは人件費削減とアッレグリ体制のチーム強化のためルカク放出に前向きだ。本人は代表戦後に休暇中だが、代理人が複数クラブのオファーを精査している。欧州クラブも依然有力だが、米国の関心が移籍争いに新展開をもたらしている。
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正式なオファーは出ていない
複数のクラブがルカクの移籍動向を注視している。アヤックスとモナコは初期打診を行ったが、正式交渉には至っていない。移籍の成否は、ルカクが報酬減額を受け入れるかどうかにかかっている。彼のナポリでの年俸は総額約1,200万ユーロと報じられている。
フェネルバフチェも動向を注視しているが、メイソン・グリーンウッドを最近獲得したため追加補強の余地は限られる。ベシクタシュとの噂は沈静化している。
ナポリは恒久的な解決策を求めている
ナポリは補強資金を確保し、セリエA新シーズン前に移籍騒動を長引かせないため、ルカクの完全移籍を成立させたい。欧州には獲得希望クラブがあるものの、高年俸が障害だ。デ・ラウレンティス会長は年俸負担をなくしたいが、クラブ評価額を下げることに消極的という。 『イル・マッティーノ』紙は、ルカクが給与減に同意するかアッレグリ監督を説得しない限り、ナポリに残る可能性は低いと伝えている。
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ルカクの去就は未定
ナポリはルカク抜きでプレシーズン準備を開始した。MLSや欧州クラブから適切なオファーがあれば移籍を承認する見込みだ。ルカクは欧州に残るか、新天地を求めるか決断が必要だ。
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