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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

ロメル・ルカクがMLS移籍か。ナポリ退団が予想される中、アヤックスとモナコは米クラブと争奪戦に臨む。

移籍情報
ロメル・ルカク
ナポリ
MLS
アヤックス
フェネルバフチェ
エールディビジ
セリエ A
スーパーリグ
モナコ
リーグ・アン

ロメル・ルカクに新天地を求める動きが出ている。アヤックス、モナコ、フェネルバフチェが関心を示すほか、メジャーリーグサッカー（MLS）も有力な選択肢だ。ナポリは人件費削減のためルカクとの契約解除を検討しているが、移籍が成立するかは完全移籍の金銭条件を各クラブが満たせるかどうかにかかる。

  • MLSがルカクの獲得競争に参入

    『トゥットスポルト』によると、ルカクはヨーロッパ以外でプレーする可能性が出てきた。MLSが現実的な選択肢で、ニューヨーク・シティFCがワールドカップでの活躍で価値が上がったルカクを「マーキー・サイン」候補としている。

    ナポリは人件費削減とアッレグリ体制のチーム強化のためルカク放出に前向きだ。本人は代表戦後に休暇中だが、代理人が複数クラブのオファーを精査している。欧州クラブも依然有力だが、米国の関心が移籍争いに新展開をもたらしている。



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  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    正式なオファーは出ていない

    複数のクラブがルカクの移籍動向を注視している。アヤックスとモナコは初期打診を行ったが、正式交渉には至っていない。移籍の成否は、ルカクが報酬減額を受け入れるかどうかにかかっている。彼のナポリでの年俸は総額約1,200万ユーロと報じられている。

    フェネルバフチェも動向を注視しているが、メイソン・グリーンウッドを最近獲得したため追加補強の余地は限られる。ベシクタシュとの噂は沈静化している。

  • ナポリは恒久的な解決策を求めている

    ナポリは補強資金を確保し、セリエA新シーズン前に移籍騒動を長引かせないため、ルカクの完全移籍を成立させたい。欧州には獲得希望クラブがあるものの、高年俸が障害だ。デ・ラウレンティス会長は年俸負担をなくしたいが、クラブ評価額を下げることに消極的という。 『イル・マッティーノ』紙は、ルカクが給与減に同意するかアッレグリ監督を説得しない限り、ナポリに残る可能性は低いと伝えている。

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  • Napoli v Genoa - Serie AGetty Images Sport

    ルカクの去就は未定

    ナポリはルカク抜きでプレシーズン準備を開始した。MLSや欧州クラブから適切なオファーがあれば移籍を承認する見込みだ。ルカクは欧州に残るか、新天地を求めるか決断が必要だ。