複数のクラブがルカクの移籍動向を注視している。アヤックスとモナコは初期打診を行ったが、正式交渉には至っていない。移籍の成否は、ルカクが報酬減額を受け入れるかどうかにかかっている。彼のナポリでの年俸は総額約1,200万ユーロと報じられている。

フェネルバフチェも動向を注視しているが、メイソン・グリーンウッドを最近獲得したため追加補強の余地は限られる。ベシクタシュとの噂は沈静化している。