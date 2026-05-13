ロメル・ルカクが再びナポリを去る。セリエAのクラブが夏の移籍オファーを待つ中、彼は現在も怪我からの回復を続けている。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ルカクとナポリは、彼がクラブの練習場を離れベルギーに戻ることで合意した。ルカクはベルギー代表のテクニカルセンターでリハビリを続け、ワールドカップに向けてコンディションを取り戻す。今回の離脱は、以前の移動巡る対立とは異なり、クラブ首脳が内部の摩擦を避けるために承認した。

3月には同様の行動で罰金となり関係が悪化したものの、現在は実利的な協力関係にある。両者は夏の移籍市場で将来解決へ向け、プロとしての関係を維持する必要がある。