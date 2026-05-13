Goal.com
ライブ
FBL-ITA-SERIEA-ATALANTA-NAPOLIAFP
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ロメル・ルカクが再びナポリを去る。セリエAのクラブが夏の移籍オファーを待つ中、彼は現在も怪我からの回復を続けている。

ロメル・ルカク
ナポリ
ベルギー
ワールドカップ
セリエ A
プレミアリーグ
スーパーリグ
移籍情報

ロメル・ルカクにとって波乱の多かったナポリでの時間が、ついに終わりそうだ。このストライカーは再びイタリアを去る。ベルギー代表の彼は長期離脱中の怪我を治すため母国へ帰り、両者は今夏に別れる覚悟をしている。

  • 怪我回復のための戦略的離脱

    『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ルカクとナポリは、彼がクラブの練習場を離れベルギーに戻ることで合意した。ルカクはベルギー代表のテクニカルセンターでリハビリを続け、ワールドカップに向けてコンディションを取り戻す。今回の離脱は、以前の移動巡る対立とは異なり、クラブ首脳が内部の摩擦を避けるために承認した。

    3月には同様の行動で罰金となり関係が悪化したものの、現在は実利的な協力関係にある。両者は夏の移籍市場で将来解決へ向け、プロとしての関係を維持する必要がある。

    • 広告
  • SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    経済的破綻を避ける

    ナポリはルカクを重要な経済資産と捉えている。多額を投資したため、不和で放出すれば貸借対照表に巨額損失が生じる。慣れ親しんだ環境で回復させ、数カ月後の完全移籍を見据えて市場価値を維持したい考えだ。

    ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムの首脳陣は、適切なオファーを待っている。欧州シーズン終盤を迎え、トルコやサウジなどから関心があると見込まれる。ナポリの目的は、高額年俸を受け入れ、移籍金で負担を軽減する買い手を見つけることだ。

  • ナポリに残された、甘くも切ない遺産

    不透明な状況でも、ルカクはナポリで輝きました。スクデット獲得のシーズンに14得点を挙げ、そのパワーと決定力は優勝争いに不可欠でした。怪我で離脱するまで、多くのサポーターを魅了しました。

    しかし2025-26シーズンは悪夢だ。8月中旬の負傷以来、公式戦出場はわずか1時間。その1時間でヴェローナ戦95分に1得点を挙げたものの、治療と frustration に費やされた時間が支配するシーズンとなっている。


  • Hellas Verona FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    夏の退団を見据えて

    ナポリとルカクの関係は事実上終了し、チームは今季残り試合を彼抜きで戦う。セリエAで勝ち点70の2位だが、残り2試合で5位ローマとは3ポイント差。チャンピオンズリーグ出場権をかけ、一戦一戦が重要だ。


セリエ A
ピサ crest
ピサ
PIS
ナポリ crest
ナポリ
NAP
親善試合
クロアチア crest
クロアチア
CRO
ベルギー crest
ベルギー
BEL