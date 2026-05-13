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ロメル・ルカクが再びナポリを去る。セリエAのクラブが夏の移籍オファーを待つ中、彼は現在も怪我からの回復を続けている。
怪我回復のための戦略的離脱
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ルカクとナポリは、彼がクラブの練習場を離れベルギーに戻ることで合意した。ルカクはベルギー代表のテクニカルセンターでリハビリを続け、ワールドカップに向けてコンディションを取り戻す。今回の離脱は、以前の移動巡る対立とは異なり、クラブ首脳が内部の摩擦を避けるために承認した。
3月には同様の行動で罰金となり関係が悪化したものの、現在は実利的な協力関係にある。両者は夏の移籍市場で将来解決へ向け、プロとしての関係を維持する必要がある。
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経済的破綻を避ける
ナポリはルカクを重要な経済資産と捉えている。多額を投資したため、不和で放出すれば貸借対照表に巨額損失が生じる。慣れ親しんだ環境で回復させ、数カ月後の完全移籍を見据えて市場価値を維持したい考えだ。
ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムの首脳陣は、適切なオファーを待っている。欧州シーズン終盤を迎え、トルコやサウジなどから関心があると見込まれる。ナポリの目的は、高額年俸を受け入れ、移籍金で負担を軽減する買い手を見つけることだ。
ナポリに残された、甘くも切ない遺産
不透明な状況でも、ルカクはナポリで輝きました。スクデット獲得のシーズンに14得点を挙げ、そのパワーと決定力は優勝争いに不可欠でした。怪我で離脱するまで、多くのサポーターを魅了しました。
しかし2025-26シーズンは悪夢だ。8月中旬の負傷以来、公式戦出場はわずか1時間。その1時間でヴェローナ戦95分に1得点を挙げたものの、治療と frustration に費やされた時間が支配するシーズンとなっている。
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夏の退団を見据えて
ナポリとルカクの関係は事実上終了し、チームは今季残り試合を彼抜きで戦う。セリエAで勝ち点70の2位だが、残り2試合で5位ローマとは3ポイント差。チャンピオンズリーグ出場権をかけ、一戦一戦が重要だ。