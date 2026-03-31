ロメル・ルカクがベルギーからの帰国要請を依然として無視し続ける中、ナポリが憂慮すべき声明を発表

チームメイトたちが代表戦から戻る中、この元チェルシーの選手はベルギーに残留し、セリエAの所属クラブから前例のない公の非難を浴びることとなった。

この騒動は、ルカクがクラブの医療スタッフを離れて個人でリハビリを行うことを決めたことに端を発している。先週、体調不良を理由にベルギー代表から離脱したにもかかわらず、彼はナポリに戻るのではなく、プライベートトレーナーとトレーニングを行うことを選んだ。この行動は、クラブの許可を得ていなかったと報じられている。