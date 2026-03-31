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ロメル・ルカクがベルギーからの帰国要請を依然として無視し続ける中、ナポリが憂慮すべき声明を発表
コミュニケーションの断絶
チームメイトたちが代表戦から戻る中、この元チェルシーの選手はベルギーに残留し、セリエAの所属クラブから前例のない公の非難を浴びることとなった。
この騒動は、ルカクがクラブの医療スタッフを離れて個人でリハビリを行うことを決めたことに端を発している。先週、体調不良を理由にベルギー代表から離脱したにもかかわらず、彼はナポリに戻るのではなく、プライベートトレーナーとトレーニングを行うことを選んだ。この行動は、クラブの許可を得ていなかったと報じられている。
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懲戒処分が検討されている
ナポリの首脳陣は、32歳の選手の不服従に対し、遠慮のない言葉で非難した。クラブ内の苛立ちは明らかであり、理事会は現在、多額の罰金またはトップチームからの完全な除外という処分を検討している。
クラブは公式声明で次のように述べた。「SSCナポリは、ロメル・ルカクが本日の練習復帰要請に応じなかったことを確認した。クラブは、適切な懲戒処分を検討する権利を留保するとともに、同選手が当面の間、チームでの練習を継続するかどうかを決定する権利を留保する。」
法律の専門家たちが議論に加わる
事態は単なるスポーツ上の意見の相違という域を超え、ナポリの法務チームが現在、このストライカーの契約内容を精査している。スカイ・スポーツが『フットボール・イタリア』を通じて報じているように、弁護士たちは、ルカクの欠場が「無期限」であるという点を踏まえ、通常の1週間分の罰金を超える、より厳しい契約上の罰則を科すことが正当化されるかどうかを検討している。今後48時間以内に解決に至らなければ、クラブは同選手を完全に戦力外とする構えを見せている。
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次は何が待っているのでしょうか？
ナポリにとって、この内部の混乱は、国内リーグ戦への重要な復帰戦を控えたまさに最悪のタイミングで発生した。同クラブは月曜日にACミランをホームに迎える予定であり、この一戦はセリエAの順位表の上位争いに大きな影響を与える可能性がある。現在、パルテノーペイは30試合で勝ち点62を獲得し3位につけており、2位のミランとはわずか1ポイント差だ。一方、インテルは勝ち点69で首位に立っている。