ルカクはファンに向けて次のように語った。「怪我や個人的な悲劇もあり、今シーズンは私にとって非常に厳しいものとなりました。 ここ数日、私の状況について多くの憶測が飛び交っていることは承知しており、すべてを明確にすることが重要です。実のところ、ここ数週間は体調が優れず、ベルギー滞在中に検査を受けたところ、瘢痕組織付近の腸腰筋に炎症と腫れがあることが判明しました」とこのフォワードは説明した。

「11月初旬に復帰して以来、これが2度目のトラブルだ。呼び出された時にすぐに対応できるよう、ベルギーでリハビリを行うことにした。」

「ヴェローナでのインタビューをご覧になった方も多いと思いますが、私は決してナポリに背を向けるようなことはしません。絶対にありません。プレーしてチームを勝利に導くことほど望んでいることはありませんが、今は医学的に100％の状態に戻す必要があります。最近はその状態ではなかったため、精神的にも重荷となっていました。」



