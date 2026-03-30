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ロメル・ルカクがナポリ退団説に反論。負傷からの回復をめぐる「憶測」を受け、ベルギーでのリハビリ状況について説明した。
ルカク、移籍の噂を一蹴
ルカクが当初の明確な許可を得ずに海外で治療を受けることを決めたことは、セリエAの強豪クラブから距離を置きたいという意思の表れではないかという噂が飛び交い始めていた。 ルカクはベルギー代表から離脱した後、クラブのトレーニング施設に戻ることを拒否し、代わりに母国に留まることを選んだことで、セリエAのクラブを激怒させたと報じられている。しかし、32歳のルカクは、ナポリからの脱出ルートを探しているという憶測を即座に否定し、クラブやサポーターとの深い絆を強調した。
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ナポリへの忠誠を誓う
ルカクはファンに向けて次のように語った。「怪我や個人的な悲劇もあり、今シーズンは私にとって非常に厳しいものとなりました。 ここ数日、私の状況について多くの憶測が飛び交っていることは承知しており、すべてを明確にすることが重要です。実のところ、ここ数週間は体調が優れず、ベルギー滞在中に検査を受けたところ、瘢痕組織付近の腸腰筋に炎症と腫れがあることが判明しました」とこのフォワードは説明した。
「11月初旬に復帰して以来、これが2度目のトラブルだ。呼び出された時にすぐに対応できるよう、ベルギーでリハビリを行うことにした。」
「ヴェローナでのインタビューをご覧になった方も多いと思いますが、私は決してナポリに背を向けるようなことはしません。絶対にありません。プレーしてチームを勝利に導くことほど望んでいることはありませんが、今は医学的に100％の状態に戻す必要があります。最近はその状態ではなかったため、精神的にも重荷となっていました。」
完全な回復を目指して
リハビリの過程により、このストライカーは少なくともあと2週間はベルギーに留まる見込みだ。この期間は、イタリア復帰以来欠けていた身体的な鋭さを取り戻す上で、彼にとって極めて重要と見られている。ルカクは、最高のパフォーマンスを発揮できないことが、身体的なパフォーマンスだけでなく、精神面にも悪影響を及ぼしていることを認めた。
「非常に過酷な1年だったが、最終的には乗り越えられる。そして、ナポリと代表チームから招集された際には、それぞれの目標達成に貢献するつもりだ。それが私の望むすべてだ」と彼は締めくくった。ナポリが国内リーグでの目標達成を目指す中、このストライカーがシーズン終盤の勝負どころに復帰することこそが、依然として目標となっている。
- AFP
クラブとの連絡を保つ
当初、彼の所在を巡って摩擦が生じたものの、報道によると、ルカクとナポリのフロントとの間のコミュニケーションは途絶えていないようだ。クラブは、彼が腸腰筋の炎症を克服するために取り組む日々の経過を注視しており、ベルギーでのこの集中的なリハビリ期間が、彼のコンディションに関する問題に対する長期的な解決策となることを期待している。
クラブと選手がリハビリプログラムの最終段階について調整を進める中、今後数時間のうちにさらなる進展が見込まれる。現時点では、ルカクは揺るぎない姿勢を貫いている。彼の焦点は、医療上の復帰許可が下り次第、クラブと代表の両方で最前線を率いるために、コンディションを回復させることに完全に注がれている。